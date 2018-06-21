|Инакомыслие: США продолжают рвать отношения с мировыми институциями
|21.06.2018 09:04
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Американская сторона не хочет работать с правозащитными организациями, которые не разделяют её позицию
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли написала письмо в правозащитную организацию, в котором обвинила её в противодействии реализации реформы Совета ООН по правам человека.
По словам дипломата, американская сторона получила только письмо от 18 правозащитных организаций, демарши России и Китая с призывом выступить против инициативы Вашингтона.
20 июня она объявила, что США официально выходят из состава Совета по правам человека ООН, поскольку за год не произошла его трансформация. Представители Human Rights Watch назвали этот поступок печальным отражением однобокой политики Вашингтона в области прав человека, при которой защита нарушений Израиля от критики ставятся превыше только. По их словам, Штаты повернулись спиной не только к ООН, но и к жертвам нарушений прав человека по всему миру, включая Сирию, Йемен, Северную Корею и Мьянму.
Президент США Дональд Трамп неоднократно подвергался критике за нарушения в области прав человека, в частности за высылку нелегальных мигрантов из страны.
Кроме того, недовольство общественности вызывала практика, когда приезжих, не имеющих разрешения на въезд, задерживали на границе США и отправляли их в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания.
Накануне американский руководитель подписал приказ, запрещающий разделять семьи.