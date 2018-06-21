Американская сторона не хочет работать с правозащитными организациями, которые не разделяют её позицию





Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли написала письмо в правозащитную организацию, в котором обвинила её в противодействии реализации реформы Совета ООН по правам человека.

По словам дипломата, американская сторона получила только письмо от 18 правозащитных организаций, демарши России и Китая с призывом выступить против инициативы Вашингтона.

«HRW встали на сторону России и Китая и против США в вопросе прав человека. США продолжат быть лидером в борьбе за права всех людей и привлечении внимания международной общественности к массовым преступлениям. Мы будем рады работать с неправительственными организациями, которые разделяют эти цели, но не с организациями, которые их подрывают», — заявила Хейли.

20 июня она объявила, что США официально выходят из состава Совета по правам человека ООН, поскольку за год не произошла его трансформация. Представители Human Rights Watch назвали этот поступок печальным отражением однобокой политики Вашингтона в области прав человека, при которой защита нарушений Израиля от критики ставятся превыше только. По их словам, Штаты повернулись спиной не только к ООН, но и к жертвам нарушений прав человека по всему миру, включая Сирию, Йемен, Северную Корею и Мьянму.

«Вместо того чтобы делать из правозащитных организаций козла отпущения, власть Трампа должна подумать о собственной ошибочной стратегии. Обвинять других в собственных ошибках — так обычно поступают правители, нарушающие права человека. Хорошо известно, как Никки Хейли угрожала составить список тех, кто не поддерживает ее в ООН. Но мы не ожидали, что она внесёт в него независимые правозащитные организации», — заявили правозащитники.

Президент США Дональд Трамп неоднократно подвергался критике за нарушения в области прав человека, в частности за высылку нелегальных мигрантов из страны.

Кроме того, недовольство общественности вызывала практика, когда приезжих, не имеющих разрешения на въезд, задерживали на границе США и отправляли их в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания.

Накануне американский руководитель подписал приказ, запрещающий разделять семьи.









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