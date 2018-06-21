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"Поиск". Вышел второй трейлер фильма о поисках пропавшей девочки. Видео
21.06.2018 09:05
На YouTube-канале Movieclips Trailers разместили второй трейлер фильма режиссера Аниша Чаганти "Поиск". Лента рассказывает историю поисков пропавшей девочки-подростка, которую пытаются найти ее отец и детектив. Роли исполнили Джон Чо, Дебра Мессинг, Томас Барбаска. Премьера фильма запланирована на август 2018 года.   | Лента выйдет в августе 2018 года Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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