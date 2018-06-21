"Поиск". Вышел второй трейлер фильма о поисках пропавшей девочки. Видео
21.06.2018 09:05
На YouTube-канале Movieclips Trailers разместили второй трейлер
фильма режиссера Аниша Чаганти "Поиск". Лента рассказывает историю
поисков пропавшей девочки-подростка, которую пытаются найти ее отец
и детектив. Роли исполнили Джон Чо, Дебра Мессинг, Томас Барбаска.
Премьера фильма запланирована на август 2018 года. | Лента
выйдет в августе 2018 года Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube
видео Видео:
Movieclips Trailers / YouTube