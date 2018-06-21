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Представитель украинского омбудсмена по правам ребенка и семьи
Аксана Филипишина считает, что прежде чем рассуждать о какой-то
проблематике, в том числе влиянии школьных учебников на сексуальную
ориентацию ребенка, нужно изучить тему. Филипишина: У
нас много семей, где ребенок воспитывается, так сказать, в неполной
семье, где отец или погиб, или ушел, или мама ушла из семьи. Это
миллионы детей Фото: hromadske.ua "Нельзя с помощью учебников
научить ребенка определенной сексуальной ориентации. Это
невежество – рассуждать о какой-то проблематике, в эту
проблематику нужно углубиться. Если бы мне на стол положили
серьезное обстоятельное исследование, не одно, проведенное часто, а
с периодичностью лет в 50: сколько было, сколько стало, там в
учебнике было одно, там – другое. Такое количество детей из
одной группы, учились по таким учебникам, проявили гомосексуальные
наклонности... Это просто сотрясать воздух, рассуждения одного
человека, не ученого, а рядового гражданина", – сказала
Филипишина.Она также отметила, что понятие семейных
ценностей – относительное."Кто-то считает, что это обязательно
наличие папы, мамы и ребенка. Являются ли супруги, которые не могут
иметь детей, исповедующими традиционную семью? Или те, которые не
хотят иметь детей? У нас много семей, где ребенок воспитывается,
так сказать, в неполной семье, где отец или погиб, или ушел, или
мама ушла из семьи. Это миллионы детей. Бабушка, мама и
мальчик – это традиционная семья или нет? Семья, где одинокая
женщина родила ребенка из-за того, что в Украине женщин больше, чем
мужчин? Не все женщины могут реализовать свое право на брак. Но
право на рождение ребенка хотят реализовать. Или человек, который
не встретил женщину, с которой мог бы создать семью, но ребенка
хочет воспитывать. Это традиционная украинская семья или
нет?" – заявила представитель омбудсмена.Филипишина отметила,
что согласно Семейному кодексу Украины, одинокий человек также
считается семьей."То есть это люди, связанные общим бытом и имеющие
взаимные права и обязанности. В законодательстве не говорится, кто
по полу, или по возрасту, или по семейному родству входит в это
понятие", – добавила она.Антидискриминационную экспертизу
школьных учебников Минобразования Украины проводит с 2017 года. 8
июня 2018 года ведомство заявило, что в рамках экспертизы
выявило ряд "вопиющих случаев дискриминации" в учебниках,
например использование слов "негры", "жиды" и "цыгане". Также
с учетом прав детей, проживающих в неполных семьях слово "родители"
предложили заменить на "родные".
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