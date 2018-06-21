Представитель украинского омбудсмена по правам ребенка и семьи Аксана Филипишина считает, что прежде чем рассуждать о какой-то проблематике, в том числе влиянии школьных учебников на сексуальную ориентацию ребенка, нужно изучить тему. Филипишина: У нас много семей, где ребенок воспитывается, так сказать, в неполной семье, где отец или погиб, или ушел, или мама ушла из семьи. Это миллионы детей Фото: hromadske.ua "Нельзя с помощью учебников научить ребенка определенной сексуальной ориентации. Это невежество – рассуждать о какой-то проблематике, в эту проблематику нужно углубиться. Если бы мне на стол положили серьезное обстоятельное исследование, не одно, проведенное часто, а с периодичностью лет в 50: сколько было, сколько стало, там в учебнике было одно, там – другое. Такое количество детей из одной группы, учились по таким учебникам, проявили гомосексуальные наклонности... Это просто сотрясать воздух, рассуждения одного человека, не ученого, а рядового гражданина", – сказала Филипишина.Она также отметила, что понятие семейных ценностей – относительное."Кто-то считает, что это обязательно наличие папы, мамы и ребенка. Являются ли супруги, которые не могут иметь детей, исповедующими традиционную семью? Или те, которые не хотят иметь детей? У нас много семей, где ребенок воспитывается, так сказать, в неполной семье, где отец или погиб, или ушел, или мама ушла из семьи. Это миллионы детей. Бабушка, мама и мальчик – это традиционная семья или нет? Семья, где одинокая женщина родила ребенка из-за того, что в Украине женщин больше, чем мужчин? Не все женщины могут реализовать свое право на брак. Но право на рождение ребенка хотят реализовать. Или человек, который не встретил женщину, с которой мог бы создать семью, но ребенка хочет воспитывать. Это традиционная украинская семья или нет?" – заявила представитель омбудсмена.Филипишина отметила, что согласно Семейному кодексу Украины, одинокий человек также считается семьей."То есть это люди, связанные общим бытом и имеющие взаимные права и обязанности. В законодательстве не говорится, кто по полу, или по возрасту, или по семейному родству входит в это понятие", – добавила она.Антидискриминационную экспертизу школьных учебников Минобразования Украины проводит с 2017 года. 8 июня 2018 года ведомство заявило, что в рамках экспертизы выявило ряд "вопиющих случаев дискриминации" в учебниках, например использование слов "негры", "жиды" и "цыгане". Также с учетом прав детей, проживающих в неполных семьях слово "родители" предложили заменить на "родные". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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