Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, как можно проверить наличие бесплатных препаратов в больницах. Об этом Супрун написала в передает

И.о. министра сообщила, что существует Национальный перечень лекарственных средств, в который входит 427 препаратов. Эти лекарства должны выдавать в больницах бесплатно.

"Знаете ли вы и ваши близкие о том, что вы не должны платить за все лекарства, которые выписывают вам в стационаре? В стране действует Национальный перечень лекарственных средств - список лекарств, которые больницы должны закупать обязательно. В Национальный перечень входит ограниченное количество препаратов, а именно 427 действующих средств от наиболее распространенных болезней и состояний", - сообщила Уляна Супрун.

Она объяснила, что это сделано для того, чтобы в больницах всегда были лекарства, в которых нуждаются украинцы. Кроме того, и.о. министра сообщила, что существует инструмент, с помощью которого можно узнать, есть ли в больнице бесплатный препарат, который вам выписали.

"1. Установите его на смартфон (по этой ссылке: )

2. Введите в поиск в разделе "Поиск аналогов" МНН препарата. Это название действующего вещества, обычно пишут на упаковке лекарств под торговым названием. Например, у антибиотика действующее вещество может быть амоксициллин, у противогрибкового - клотримазол, а у препарата от рака крови - иматиниб.

3. Если после этого увидите возле названия лекарств отметку "Нацперечень" - это означает, что они закупаются за ваши налоги. Вы уже их оплатили и вправе получить бесплатно в больнице!" - написала Супрун.

Для того, чтобы проверить наличие препарата именно в той больнице, в который вы находитесь, нужно зайти в другой пункт меню этой же программы.

"А чтобы проверить, имеется препарат именно в вашей больнице, перейдите в приложении по этой ссылке . Кроме того, в приложении "Лекарства Контроль" можно проверить: входят ли нужные пациенту препараты в программу "Доступные лекарства", можно ли найти дешевле, но столь же эффективные аналоги лекарств, ознакомиться с официальными инструкциями применения препаратов; проверить на предмет подделки", - сообщила и.о. министра.

С Нацперечнем можно ознакомиться на сайте, который запустился сегодня: .

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