Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд еще 6 протоколов об административных правонарушениях, которые касаются несоблюдения законодательных требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Об этом сообщила пресс-служба агентства, передает

“Протоколы составлены в отношении экс-начальника Государственной экологической инспекции в Житомирской области Гнатюка Богдана Иосифовича и директора Международного научно-учебного центра информационных технологий и систем НАН и МОН Украины Гриценко Владимира Ильича”, — говорится в сообщении.

Так, Богдан Гнатюк как руководитель территориального органа Госэкоинспекции подписал 2 приказа о премировании работников инспекции, которым, в частности, предполагалось выплатить премии его двоюродному брату. Чиновник не сообщила в Госэкоинспекцию об имеющемся у него конфликте интересов и в соответствии с этим подписал приказы, имея противоречие между частным интересом и служебными полномочиями.

Владимир Гриценко не сообщил органам управления, в сферу которых входит учебный центр, о реальном конфликте интересов, связанном с подписанием должностным лицом приказа о продлении своему сыну, старшему научному сотруднику этого центра, срока стажировки в американской компании Wellington Company.

Напомним, НАПК вынесло предписание министру образования и науки Лилии Гриневич, а также и.о. министра финансов Оксане Маркаровой.

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