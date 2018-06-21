За прошедшие сутки, 20 июня, российско-оккупационные войска 30 раз нарушили режим прекращения огня, из них 6 раз применяли артиллерию и минометы.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook, на Луганском направлении боевики прибегли к провокациям в районах населенных пунктов Новотошовское и Золотое, где открывали огонь по позициям ВСУ из артиллерии и стрелкового оружия.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ.

На Донецком и Мариупольском направлениях отмечается активизация оккупантов в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Павлополь, Водяное, Широкино. С наступлением темной поры суток, боевики осуществляли провокационные обстрелы в основном из стрелкового оружия и автоматических гранатометов. При необходимости, подразделения Объединенных сил ответным огнем подавляли огневые точки противника, заставляя его прекратить огонь.

«Во время боевых действий за прошедшие сутки получили ранения трое наших военнослужащих. Потери противника уточняются, потерь между наших войск нет. В течение ночи текущих суток, 21 июня, оккупанты шесть раз нарушали режим тишины на линии соприкосновения с применением только стрелкового оружия. Потерь у наших войск нет. Ситуация остается под контролем Объединенных сил», – говорится в сообщении.

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