|Віра Брежнєва опублікувала інтимне фото з Костянтином Меладзе
|21.06.2018 09:12
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На світлині закохані відображені в домашній обстановці, лежачи на дивані. Доволі інтимна сцена, погодьтесь. Віра позує з маскою, а Костянтин умиротворено усміхається на камеру. Таких фото артистка раніше ще ніколи не постила!
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