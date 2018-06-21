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Віра Брежнєва опублікувала інтимне фото з Костянтином Меладзе
21.06.2018 09:12
Співачка доволі часто публікує власні фото в соціальній мережі Інстаграм. Не рідко там з'являються знімки з донечками. А от коханий чоловік Віри, Костянтин Меладзе, появляється в її мікроблозі вкрай рідко. Тому прихильники так зраділи новому фото закоханих.

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На світлині закохані відображені в домашній обстановці, лежачи на дивані. Доволі інтимна сцена, погодьтесь. Віра позує з маскою, а Костянтин умиротворено усміхається на камеру. Таких фото артистка раніше ще ніколи не постила!

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