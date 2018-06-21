Кто в Вашингтоне дал команду переиначить "кремлевский доклад", насколько дорого России обходится война в Украине, обладают ли олигархи властью в РФ, каковы шансы Украины удержать гривну. Об этом в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина" рассказал старший научный сотрудник Atlantic Council, шведско-американский экономист Андерс Аслунд. "ГОРДОН" эксклюзивно публикует текстовую версию интервью. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Аслунд: Путин не доверяет людям, которых не знает по крайней мере 20 лет Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Алеся БАЦМАН Главный редактор Российская экономика сейчас в печальном состоянии, и лучше не будет – Добрый вечер!– По моим данным, директор ГРУ не прилетал. Только Бортников и Нарышкин.– Оба под санкциями. Они, видимо, встретились с Майком Помпео, который сейчас новый госсекретарь. Человек, близкий к Трампу. Больше ничего мы не знаем. Любой, кто допускает мысль о конспирации, скажет, что была какая-то договоренность. О чем-нибудь, включая санкции.– Что удивило – в этот список попал Виктор Вексельберг (владелец группы компаний "Ренова". – ). Об этом человеке можно сказать, что он пытался иметь хорошие отношения и в США, и в России. Он не считался близким к Путину. Намного ближе – к Медведеву (премьер-министр России Дмитрий Медведев. – ). Не считалось, что у него плохая репутация. Это было очень странно. Они внесли туда 12 частных предприятий. Во времена администрации [президента Барака] Обамы обычно вносили государственные предприятия. А здесь внесли 12 частных, довольно больших предприятий, таких как "Русал" и "Ренова" Вексельберга. И только два государственных. Странно выглядело. "Русал" сейчас под намного более жесткими санкциями, чем ВТБ, ВЭБ, "Газпромбанк".– Это неясно. Никто не разъяснил, почему так случилось. Одно предположение – что они слишком быстро все делали, не продумали. Другая версия – что раньше Госдепартамент вел эту политику, а сейчас она перешла к министерству финансов, и там скорее технически, чем политически подходят к санкциям. Также есть мысль, что решили это делать произвольно, чтобы все больше российских бизнесменов боялось. Очень разные интерпретации. Я склоняюсь к тому, что это некомпетентность.– Не думаю, что олигархи сейчас вообще обладают властью в России.– Путин и его круг.– Один круг – это его друзья по бизнесу в Питере. Братья Ротенберги, Юрий Ковальчук…– …Геннадий Тимченко. Это одна группа. Вторая – это его друзья, которые сейчас управляют государственными компаниями. Особенно Игорь Сечин (глава "Роснефти". – ), Сергей Чемезов (глава "Ростеха". – ). Третий круг – это его товарищи из КГБ, генералы. В первую очередь Сергей Иванов (член Совбеза РФ. – ), Александр Бортников и Николай Патрушев (секретарь Совбеза РФ. – ). Все они были начальниками ФСБ. Эти три круга – вся суть власти Путина.– Может быть, но точно мы не знаем. Мы не знали, что будет дворцовый путч у [Никиты] Хрущева в октябре 1964 года. Или у [Михаила] Горбачева в августе 1991-го.– Не думаю.– Это было бы невероятно. У них очень жесткий контроль. Круг очень тесный. Путин не доверяет людям, которых не знает по крайней мере 20 лет.– Не знаю. Но мы видели, что агенты были.– Думаю, это немного преувеличено. Деньги выходят из России, но определенные суммы возвращаются. $800 млрд частных денег на Западе – более вероятная сумма. Эти деньги только в двух странах – США и Англии. Почему? Первое, что необходимо, – защита прав собственности. Разрешение на крупные анонимные предприятия. И второе – чтобы страна была довольно большой, чтобы можно было держать там много денег. Допустим, Кипр – слишком маленькая страна. Прямые российские инвестиции в ней составляют только $14 млрд. Мы не знаем, кто хозяин денег, но мы знаем, сколько там денег, поскольку в 2013 году на Кипре был финансовый кризис.Америке очень вредит, что у нее сейчас президент, которого большинство жителей страны не воспринимает действительно – Я так не думаю. Это вещи разного порядка. США не координируют политику с Европой. От этого Европе сложнее поддерживать санкции. О своих последних санкциях США даже не проинформировали Европу заранее. Раньше они проводили консультации, дискутировали, воспринимали предложения Европы серьезно. Сейчас это не делается. Очень сложно будет поддерживать санкции из-за поведения администрации Трампа. Другое дело – начинают ли иначе смотреть на Россию. Мы сейчас видели, что президент [Франции Эммануэль] Макрон и канцлер [Германии Ангела] Меркель хотели встретиться с Путиным, потому что США не захотели оставаться в соглашении по Ирану. Это была главная причина.– Ну, она не совсем так сказала о "Северном потоке – 2". Ранее она говорила, что это коммерческий проект, но потом отметила, что у него есть политические стороны. И важно, чтобы достаточный транзит был через Украину. Она изменила свою позицию.– Вовсе не уверен. Проблема – это финансирование "Северного потока – 2". Кто будет его строить? Как раз Тимченко и Ротенберг. А они под санкциями. Им будет технически сложно строить "Поток". Трудности будут и у европейских предприятий, входящих в консорциум. Трамп ненавидит "Северный поток – 2". Возможно, он решит ввести санкции. Ныне существующее законодательство США дает ему такие права.– Думаю, Макрон ведет себя так со всеми. Он так же поступил бы и с Трампом, и с другими политиками. Он любит выглядеть обаятельным. Но что он потом сделает – другое дело.– Фраза Трампа "America first"…– …лучше только о нем говорит. Конечно, Америке очень вредит, что у нее сейчас президент, которого большинство жителей США не воспринимает действительно. И почти все за рубежом не воспринимают его действительно.– Нет, это не так. Санкции остаются. Становятся более жесткими. США тоже вводят санкции, предоставляют оружие Украине. Я не вижу, чтобы Запад уходил от Украины. Возможно, он меньше сосредоточен на этом. Путаница вообще во внешней политике, потому что многие люди не понимают, чем Трамп занимается. Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com – Конечно, я с вами согласен. По идее, так. Но нужно было, чтобы этим кто-нибудь занимался. Никто не сделал этот вопрос своим проектом.– Да, ничего серьезного не сделали. Англия сейчас занимается практически только Brexit. Это значит, что она не обращает внимания [на Россию], как раньше. Акций было очень мало. Настоящих акций не было вообще. Борис Джонсон, министр иностранных дел [Великобритании], сделал пару высказываний. Но он столько заявлений делает обо всем, что это не особенно впечатляет. (Улыбается).Я говорил с Венедиктовым пару минут в коридоре. И мы вообще не обсуждали санкции – Да.– Я знаю Петра с 1989 года.– Уже тогда он не был бедным студентом. (Улыбается).– Я работал дипломатом в шведском посольстве в Москве с 1984-го по 1987 год. Встречался со всеми главными экономистами Советского Союза. Потом поддерживал связь с ними. С Авеном познакомился через Александра Шохина (российский экономист, в начале 90-х трижды был вице-премьером РФ. – ). С Шохиным знаком с 1987 года. Так что они все – мои старые друзья.– На несколько лет позже, точно не помню. Знаю его больше 20 лет.– Я просто организовал частный ужин в Atlantic Council.– Я и раньше несколько раз устраивал. Они очень умные, интересные люди. Не было речи об антироссийских санкциях.– О том, как выглядит российская экономика Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com – Нет, ложь. Я говорил с Венедиктовым пару минут в коридоре. У него была встреча с Дэниэлом Фридом. Не думаю, что он вообще встречался с Пионтковским. То есть встречи действительно не было. Ну, три или пять минут. И мы обсуждали совершенно другие вещи. Вообще не обсуждали санкции.– Да.– Начал читать, еще всю не прочел.– Немного. Встречался с ним пару раз на приемах.– непременно.– В первую очередь он был человеком, который занимался всякими интригами при дворе. Это его роль.Западные журналисты сидят в Москве, приезжают в Киев на два-три дня, встречаются неясно с кем, а потом пишут серьезные статьи об Украине, в которых вообще нет правды. Это серьезная проблема – Нет.– Сейчас уже есть Global Magnitsky List – "Глобальный список Магнитского". Туда в декабре прошлого года попал один из командиров "Беркута". Вероятно, будут новые санкции в декабре этого года. Вполне вероятно, один или два украинца будут включены в этот список. Но я над этим не работаю.– Не думаю, что возникнет такая возможность. Есть дискуссии, но, по-моему, ничего серьезного.– Я был здесь, когда опубликовали эту новость. Больше только, мне кажется, реакции от британских и американских журналистов, которые сидят в Москве. Мало знают об Украине, но пишут о ней. И им обидно, что они получили неправильную информацию, что журналист играл с ними.– Вы знаете этих западных журналистов. Они сидят в Москве, приезжают сюда на два-три дня, встречаются неясно с кем, а потом пишут серьезные статьи об Украине, в которых вообще нет правды. Это серьезная проблема для Украины. То же самое было, когда мы работали здесь в 90-х годах. Почти ни у кого не было корреспондентов здесь, на месте. Обычно сюда прилетал корреспондент из Москвы. И сейчас, когда они получили неправильную информацию [о Бабченко], для них это более важно, чем то, что человек жив.– Насколько я понимаю, реакции было очень мало.– Это журналистская тема, не политическая.– Да, конечно.– Главная проблема – мало инвестиций. 25–30% ВВП Украины должны составлять инвестиции. В прошлом году они составляли 16% ВВП. Почему? Из-за того, что здесь очень слабое право собственности. Надо иметь сильное право собственности. Это значит, иметь сильную судебную систему, чтобы можно было защищать свою собственность в суде. Вот почему решение о [создании] антикоррупционного суда настолько важно. Появится по крайней мере один суд, которому можно доверять. Завершили судебную реформу. Но 21 из 113 членов Верховного Суда не прошел integrity test. Это означает, что они выглядят коррумпированными. Может, это и не так, но как им тогда доверять? Как доверять Верховному Суду, который не требует от судьи доказать, что он не коррумпирован? Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com – Главное – отсутствие права собственности. Можно иметь другие возможности защиты собственности. Скажем, Казахстан и Азербайджан привлекают большие иностранные инвестиции, несмотря на то, что они не менее, а, вероятно, более коррумпированы, чем Украина. Но крупные нефтяные компании видят там возможности и готовы любыми способами бороться за свою собственность. Например, через международные арбитражные суды. Но, конечно, намного лучше иметь свою работающую судебную систему. Украина каждый год экспортирует капитал. Приблизительно 5% ВВП. Это много денег.– Да. Это утечка капитала. Иностранцы это видят.– Да. Прямых иностранных инвестиций в Украине в прошлом году было только 2% ВВП. Должно быть, ну, скажем, 5%. Международные организации не видят возможности давать кредиты из-за того, что Украина не выполняет условия. Украина могла бы легко получать до 10% ВВП за счет инвестиций.МВФ – это пожарная служба в области международных финансов. Когда есть проблемы, она приедет – Конечно, война – это тоже важный фактор. Но она не влияет на экспорт денег украинцами. Что касается вашего вопроса, есть много компаний, которые хотят…– (Кивает). Вы можете обратить внимание на крупные сельскохозяйственные предприятия, ведущие здесь неплохой бизнес. Они с удовольствием вложили бы больше денег, если бы возникли условия.– Мы видим, как развивается производство автозапчастей в Западной Украине. Там несколько предприятий развивают бизнес, в основном немецкие и японские.– Да, запчасти к автомобилям. Но потом будут и автомобили. То же происходило в Польше, Словакии, Чешской Республике, Венгрии. Там сейчас очень сильная автомобильная промышленность. Очевидно, здесь так и будет, это зависит от европейской интеграции.– МВФ – это пожарная служба в области международных финансов. Когда есть проблемы, МВФ приедет. Он никогда не устает.(Улыбаются).– Да, это то, что они всегда делают. Наводят порядок в финансах. Если страна недостаточно делает, тогда они берут перерыв. Так они поступили в последние годы [президентства Виктора] Януковича. Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com – У Путина не очень хорошо получилось.– Лучше посмотреть, что действительно нужно. И какие будут последствия, если деньги не поступят. Первое – это антикоррупционный суд. Приняли довольно хороший закон. Второе – повышение цены на газ для потребителей. Как требует МВФ, на 40%. И третье – сокращение дефицита бюджета на этот год на 1,5%. Таковы главные требования.– Тогда сразу придут. Украине надо сейчас несколько миллиардов долларов, чтобы резервов не стало слишком мало. Сейчас резервы составляют $18 млрд. Можно сказать, что нужно минимум $15 млрд, чтобы гривна держалась. И Украине надо в течение полутора лет выплатить $7 млрд по долговым обязательствам. Если Украина получит деньги от МВФ, это будет почти $2 млрд. И, вероятно, $3 млрд от других организаций.– Да.Если Россия проиграет войну, будет возможность требовать репарации – Нет, не так я говорил. Если Украина довольно скоро получит деньги от МВФ, тогда гривна удержится без особых проблем. Если денег не будет, Национальному банку, вероятно, придется еще больше повысить процентную ставку. Тогда есть большой риск девальвации. В таких условиях нормальной была бы 15–25-процентная девальвация. Но точно мы никогда не сможем сказать. Это зависит от рынка.– Возможна. К примеру, мы видели, как Саддам Хусейн захватил Кувейт и его выгнали оттуда. Ираку надо было выплатить Кувейту десятки миллиардов долларов. Но так случилось потому, что Саддам Хусейн проиграл войну. Если Россия проиграет, будет возможность требовать репарации, возмещения ущерба. Что можно делать и что делается сейчас: украинские предприятия могут в международных арбитражных судах требовать деньги за то, что Россия конфисковала в Крыму.– Да. Россия считает Крым своей территорией. Это значит, что российское государство ответственно за то, что происходит. Конфискации были совершены по российскому закону. Есть договор 1998 года между Россией и Украиной о защите двусторонних инвестиций. 19 различных украинских [юридических] лиц в Гааге отсудили $159 млн. Они могут требовать их от российских объектов за рубежом.– Немного учил еще в школе в Швеции.– Немножко.– Мой отец был инженером. Он считал, что русские – очень хорошие инженеры и это важный язык. Но я не стал инженером. Другим занимался. (Улыбается).– Потом – в университете, где учился на экономиста. Потом я работал дипломатом в Москве три года. Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com – Да. Я обычно путешествую одну неделю в месяц.– Да.– Сейчас, в мае-июне, чуть больше путешествую.– Думаю, да. По моей оценке, его состояние – от $100 млрд до $160 млрд.– Да-да. Но дело в том, что эта группа – Ротенберги, Ковальчук, Тимченко, Путин – отбирает у российского государства. Больше всего – от "Газпрома", $15–25 млрд каждый год. И поскольку нет права собственности в России, они выводят эти деньги. Держат их в анонимных предприятиях в Англии и США. Недавно обнаружили, что Аркадий Ротенберг владеет недвижимостью в четырех крупных городах Германии на миллиард евро.– Непонятно, нашли это только три недели тому назад.– Спасибо!ВИДЕО Видео: 112 Украина / YouTube Записал Николай ПОДДУБНЫЙ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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