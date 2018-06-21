Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о готовности подать прошение о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова, который незаконно удерживается в России. Об этом он заявил после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, пишет Интерфакс .

По словам Ягланда, Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным причинам.

"Если необходимо прошение на его (Сенцова, - ред.) прощение, я с удовольствием его подам на основании Европейской конвенции по правам человека", - подчеркнул Ягланд.

Москалькова, в свою очередь, подчеркнула, что Сенцов не обращался к ней с просьбой о помиловании.

Как сообщал svodka.net ранее, Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова передала украинскому режиссеру Олегу Сенцову, которого незаконно удерживают в Российской Федерации, письма от президента Украины Петра Порошенко и вице-спикера Ирины Геращенко через адвоката.

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