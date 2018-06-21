Правоохранительные органы фиксируют увеличение нетерпимости к ЛГБТ-сообществу в Украине, а также – к нацменьшинствам, в частности – к ромам, отметила представитель офиса украинского омбудсмена по правам семьи и ребенка Аксана Филипишина. Филипишина (на фото слева): Люди становятся более образованными, более прогрессивными, читают другую литературу, статьи в интернете, смотрят в сторону Запада. Это повышает уровень толерантности Фото: hromadske.ua "И уровень толерантности увеличивается и проявления дискриминации увеличиваются. Но у каждого явления есть свои причины. Люди становятся более образованными, более прогрессивными, читают другую литературу, статьи в интернете, смотрят в сторону Запада. Это повышает уровень толерантности. Общество становится открытым. С другой стороны, если говорить о дискриминации, проявления увеличиваются и правоохранительные органы фиксируют увеличение нетерпимости к ЛГБТ-сообществу, к нацменьшинствам – ромам, мы упоминали также и акты вандализма", – сказала Филипишина.21 апреля националисты из С14 сообщили, что заставили ромов уйти с Лысой горы в Киеве, "убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли". Полиция открыла уголовное производство.9 мая неизвестные сожгли лагерь ромов в поселке Рудное во Львове. Главное управление Национальной полиции во Львовской области открыло уголовное производство по данному факту.22 мая неизвестные напали на лагерь ромов в Тернопольской области с битами. В отдел полиции по подозрению в нападении доставили 12 человек, полиция открыла уголовное производство.7 июня активисты "национальных дружин" топорами и молотками разбили временные жилища ромов в Голосеевском парке Киева.Беспокойство по поводу нападения на ромов выразили посольство Франции в Украине и уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.17 июня в Киеве прошел Марш равенства за права ЛГБТ под лозунгом "Страна свободных: будь собой!" По предварительным данным организаторов, в марше участвовало 5–6 тыс. человек, полиция насчитала 3,5 тыс. участников. До начала мероприятия в центре Киева произошли столкновения между полицией и противниками шествия, а также между противниками и участниками марша. В результате инцидента пять правоохранителей пострадали. Полиция задержала 57 человек, позже их отпустили. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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