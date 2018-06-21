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Представитель офиса омбудсмена: В Украине растет и уровень толерантности, и количество проявлений дискриминации
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21.06.2018 09:22
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Правоохранительные органы фиксируют увеличение нетерпимости к
ЛГБТ-сообществу в Украине, а также – к нацменьшинствам, в частности
– к ромам, отметила представитель офиса украинского омбудсмена по
правам семьи и ребенка Аксана Филипишина. Филипишина (на фото
слева): Люди становятся более образованными, более прогрессивными,
читают другую литературу, статьи в интернете, смотрят в сторону
Запада. Это повышает уровень толерантности Фото: hromadske.ua
"И уровень толерантности увеличивается и проявления дискриминации
увеличиваются. Но у каждого явления есть свои причины. Люди
становятся более образованными, более прогрессивными, читают другую
литературу, статьи в интернете, смотрят в сторону Запада. Это
повышает уровень толерантности. Общество становится открытым. С
другой стороны, если говорить о дискриминации, проявления
увеличиваются и правоохранительные органы фиксируют увеличение
нетерпимости к ЛГБТ-сообществу, к нацменьшинствам – ромам, мы
упоминали также и акты вандализма", – сказала Филипишина.21
апреля националисты из С14 сообщили, что заставили ромов уйти с
Лысой горы в Киеве, "убрали за ними почти весь мусор,
демонтировали палатки и безопасно сожгли". Полиция открыла
уголовное производство.9 мая неизвестные сожгли лагерь
ромов в поселке Рудное во Львове. Главное управление
Национальной полиции во Львовской
области открыло уголовное производство по данному
факту.22 мая неизвестные напали на лагерь ромов в
Тернопольской области с битами. В отдел полиции по
подозрению в нападении доставили 12 человек, полиция открыла
уголовное производство.7 июня активисты "национальных дружин"
топорами и молотками разбили временные жилища ромов в
Голосеевском парке Киева.Беспокойство по поводу нападения на ромов
выразили посольство Франции в Украине и уполномоченная
Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.17
июня в Киеве прошел Марш равенства за права ЛГБТ под лозунгом
"Страна свободных: будь собой!" По предварительным данным
организаторов, в марше участвовало 5–6 тыс.
человек, полиция насчитала 3,5 тыс. участников. До начала
мероприятия в центре Киева произошли столкновения между
полицией и противниками шествия, а также между противниками и
участниками марша. В результате инцидента пять
правоохранителей пострадали. Полиция задержала 57 человек,
позже их отпустили.
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