Погода, Новости, загрузка...
National Geographic показал самые невероятные снимки дикой природы за 2017 год (фото)
02.01.2018 11:36
National Geographic показал самые невероятные снимки дикой природы за 2017 год (фото) Животных ловили в самых интересных ракурсах. Фото: navigator

Журнал National Geographic опубликовал подборку лучших снимков животных 2017 года.

Животных ловили в самых интересных ракурсах, как они охотились, как прятались в зарослях или просто мило стояли, пишет navigator.

Впечатляющие снимки фотографы выставили на своей странице в соцсетях. Многие комментируют эти снимки и восторгаться красотой и умением фотографов подловить момент.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Комментарии   

 
0 #1 Валерий саблин 16.10.2014 05:21
Американских стратегов в мариуполь и контр разведку . Иначе, Гэбня через предателей все планы узнает и наибет
Цитировать
 