|National Geographic показал самые невероятные снимки дикой природы за 2017 год (фото)
|02.01.2018 11:36
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Журнал National Geographic опубликовал подборку лучших снимков животных 2017 года.
Животных ловили в самых интересных ракурсах, как они охотились, как прятались в зарослях или просто мило стояли, пишет navigator.
Впечатляющие снимки фотографы выставили на своей странице в соцсетях. Многие комментируют эти снимки и восторгаться красотой и умением фотографов подловить момент.
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