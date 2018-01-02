Журнал National Geographic опубликовал подборку лучших снимков животных 2017 года.

Животных ловили в самых интересных ракурсах, как они охотились, как прятались в зарослях или просто мило стояли, пишет navigator.

Впечатляющие снимки фотографы выставили на своей странице в соцсетях. Многие комментируют эти снимки и восторгаться красотой и умением фотографов подловить момент.

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