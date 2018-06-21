Журналис Александр Дубинский предложил сделку президенту Украины Петру Порошенко. И дал время подумать до понедельника. Цена вопроса почти 20 млн. долларов.

"Петр Алексеевич, знаю, вы очень нервничаете из-за скандала с личной страницей в ФБ. Поэтому у меня к вам деловое предложение. Вы легко можете избежать неудобств, связанных с публикацией всех (!) ваших постов, сделанных на странице Peter Lions. Условия акции очень просты. Начиная с 2014 года липецкая фабрика Roshen уплатила в бюджет России 1,1 млрд рублей налогов (19.3 млн долларов). Переводите такую же сумму в виде добровольного пожертвования украинской армии — и тема с Peter Lions закрыта. Нет — весь мир будет и дальше наслаждаться публикациями миллиардера-президента Украины о ненависти к оппонентам и критикам, о самолюбовании и о том, "как сэкономить на рождественском обеде чтобы гости не догадались". Время подумать - до понедельника." - Заявил Александр Дубинский.

У президента Украины Петра Порошенко кроме официальной есть дополнительная страница в Facebook, которую он ведет под псевдонимом Peter Lions. Об этом сообщил в Facebook украинский журналист Александр Дубинский.

"На протяжении четырех с половиной лет Порошенко скрывался в сети под псевдонимом Peter Lions. Петр Лев. С аватаркой Питера Пена. Как сказал один разумный человек, с которым я обсуждал публикации Порошенко: "Он одновременно и "царь зверей", и "волшебник-супергерой". Это клиника для взрослого человека. У меня внук сейчас в таком же образе", – написал он.

По словам Дубинского, на личную страницу президента были подписаны многие люди, в том числе члены семьи Порошенко. Он подчеркнул, что после выявления друзей начали удалять.

"Страница существует до сих пор. Но начиная с сегодняшнего дня открыта только для "друзей"... Кстати, Петр Алексеевич, получил массу удовольствия, пока наблюдал, как вы чистили свою страницу сегодня до 2.35 ночи", – отметил журналист.

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