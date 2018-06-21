Журналис Александр Дубинский предложил сделку президенту Украины
Петру Порошенко. И дал время подумать до понедельника. Цена вопроса
почти 20 млн. долларов.
"Петр Алексеевич, знаю, вы очень нервничаете из-за скандала с
личной страницей в ФБ. Поэтому у меня к вам деловое
предложение.
Вы легко можете избежать неудобств, связанных с публикацией всех
(!) ваших постов, сделанных на странице Peter Lions.
Условия акции очень просты. Начиная с 2014 года липецкая фабрика
Roshen уплатила в бюджет России 1,1 млрд рублей налогов (19.3 млн
долларов).
Переводите такую же сумму в виде добровольного пожертвования
украинской армии — и тема с Peter Lions закрыта.
Нет — весь мир будет и дальше наслаждаться публикациями
миллиардера-президента Украины о ненависти к оппонентам и критикам,
о самолюбовании и о том, "как сэкономить на рождественском обеде
чтобы гости не догадались".
Время подумать - до понедельника." - Заявил Александр
Дубинский.
У президента Украины Петра Порошенко кроме официальной есть
дополнительная страница в Facebook, которую он ведет под
псевдонимом Peter Lions. Об этом сообщил в Facebook
украинский журналист Александр Дубинский.
"На протяжении четырех с половиной лет Порошенко скрывался в
сети под псевдонимом Peter Lions. Петр Лев. С аватаркой Питера
Пена. Как сказал один разумный человек, с которым я обсуждал
публикации Порошенко: "Он одновременно и "царь зверей", и
"волшебник-супергерой". Это клиника для взрослого человека. У меня
внук сейчас в таком же образе", – написал он.
По словам Дубинского, на
личную страницу президента были подписаны многие
люди, в том числе члены семьи Порошенко. Он подчеркнул, что после
выявления друзей начали удалять.
"Страница существует до сих пор. Но начиная с сегодняшнего дня
открыта только для "друзей"... Кстати, Петр Алексеевич, получил
массу удовольствия, пока наблюдал, как вы чистили свою страницу
сегодня до 2.35 ночи", – отметил журналист.
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