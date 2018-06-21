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СМИ: Украинские чиновники задекларировали недвижимость в 43 странах, больше всего - в РФ
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21.06.2018 09:29
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Украинские чиновники задекларировали в России 411 объектов
недвижимости, сообщает "Bihus.Info" ссылаясь на данные деклараций
за 2017 год. Согласно декларациям, общая площадь недвижимости
украинских чиновников за границей превышает 2 млн квадратных
метров, или 212 гектаров Фото: radiosvoboda.org Общая площадь
недвижимости за границей превышает 2 млн квадратных метров,
или 212 гектаров."Это примерно в 1,5 раза больше площади
всей земли под резиденцией "Межигорье" экс-президента Украины
Виктора Януковича", – отмечают журналисты.Чаще только
декларанты вкладывали средства в покупку квартир
и апартаментов – их насчитали 550 штук,
то есть 60% от всей недвижимости.Журналисты
отмечают, что рекордсменом в этой категории стал нардеп от
Оппозиционного блока, руководитель Партии мира Вадим Новинский,
который задекларировал 5 квартир в России общей площадью
996,3 кв. м.Вторым по популярности видом недвижимости
оказались жилые и садовые дома – 154 штуки."Бесспорным лидером
между "иностранных дачников" является депутат Юлия Левочкина, на
оффшорные компании которой записаны два дома на Лазурном
побережье Франции площадью 1056 и 337 кв. м", – говорится в
материале.Сообщается, что с незначительным отставанием от домов
лидируют земельные участки – их 141 единица."Самой большой
латифундисткой оказалась жена председателя Луганской
облгосадминистрации Юрия Гарбуза Ольга, которая до 2017 года была
гражданкой России и владеет на территории нашей восточной
соседки почти 62,5 га земли", – отмечают журналисты.Они
добавили, что реже только чиновники вкладываются в зарубежную
нежилую недвижимость (49 объектов) и гаражи с паркоместами (21
штука)."Лидируют в этих категориях снова народные депутаты –
Вадим Новинский с 79-метровым гаражом в России и народный депутат
от Блока Петра Порошенко Ярослав Дубневич с 459-метровой
торгово-офисным зданием в Латвии", – отметили журналисты.В
общем в топе государств по количеству недвижимости –
Россия (411 объектов), Беларусь (71 объект), Польша
(63 объекта) и Молдова (58 объектов). Замыкают топ-5
Соединенные Штаты Америки, где госслужащие задекларировали
54 объекта недвижимого имущества. Далее следуют Болгария
и Грузия, Германия, Испания и Чехия.
Фото: bihus.info
Введение электронного декларирования было одним из требований
Европейского союза для реализации безвизового режима с
Украиной. 31 марта в Украине завершилось
е-декларирование за 2017 год лицами, уполномоченными на
выполнение функций государства или местного самоуправления.
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