Украинские чиновники задекларировали в России 411 объектов недвижимости, сообщает "Bihus.Info" ссылаясь на данные деклараций за 2017 год. Согласно декларациям, общая площадь недвижимости украинских чиновников за границей превышает 2 млн квадратных метров, или 212 гектаров Фото: radiosvoboda.org Общая площадь недвижимости за границей превышает 2 млн квадратных метров, или 212 гектаров."Это примерно в 1,5 раза больше площади всей земли под резиденцией "Межигорье" экс-президента Украины Виктора Януковича", – отмечают журналисты.Чаще только декларанты вкладывали средства в покупку квартир и апартаментов – их насчитали 550 штук, то есть 60% от всей недвижимости.Журналисты отмечают, что рекордсменом в этой категории стал нардеп от Оппозиционного блока, руководитель Партии мира Вадим Новинский, который задекларировал 5 квартир в России общей площадью 996,3 кв. м.Вторым по популярности видом недвижимости оказались жилые и садовые дома – 154 штуки."Бесспорным лидером между "иностранных дачников" является депутат Юлия Левочкина, на оффшорные компании которой записаны два дома на Лазурном побережье Франции площадью 1056 и 337 кв. м", – говорится в материале.Сообщается, что с незначительным отставанием от домов лидируют земельные участки – их 141 единица."Самой большой латифундисткой оказалась жена председателя Луганской облгосадминистрации Юрия Гарбуза Ольга, которая до 2017 года была гражданкой России и владеет на территории нашей восточной соседки почти 62,5 га земли", – отмечают журналисты.Они добавили, что реже только чиновники вкладываются в зарубежную нежилую недвижимость (49 объектов) и гаражи с паркоместами (21 штука)."Лидируют в этих категориях снова народные депутаты – Вадим Новинский с 79-метровым гаражом в России и народный депутат от Блока Петра Порошенко Ярослав Дубневич с 459-метровой торгово-офисным зданием в Латвии", – отметили журналисты.В общем в топе государств по количеству недвижимости – Россия (411 объектов), Беларусь (71 объект), Польша (63 объекта) и Молдова (58 объектов). Замыкают топ-5 Соединенные Штаты Америки, где госслужащие задекларировали 54 объекта недвижимого имущества. Далее следуют Болгария и Грузия, Германия, Испания и Чехия. Фото: bihus.info Введение электронного декларирования было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима с Украиной. 31 марта в Украине завершилось е-декларирование за 2017 год лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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