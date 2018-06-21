|Горы костей, погибших десятки: найдено одно из самых страшных мест на Земле (видео)
|21.06.2018 09:32
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В Перу археологи нашли массовое захоронение — скелеты 56 детей
Дети были в возрасте от 6 до 8 лет и от 11 до 14 лет. Археологи считают, что они были принесены в жертву древней цивилизацией Чиму.
Вместе с детьми также были обнаружены останки 30 молодых лам.
Предположительно, дети убиты в рамках ритуала, чтобы предотвратить разрушительные дожди и наводнения, которые опустошили регион около 600 лет назад, пишет со ссылкой на .
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