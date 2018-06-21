Погода, Новости, загрузка...
Горы костей, погибших десятки: найдено одно из самых страшных мест на Земле (видео)
21.06.2018 09:32
Горы костей, погибших десятки: найдено одно из самых страшных мест на Земле (видео) По теме:

В Перу археологи нашли массовое захоронение — скелеты 56 детей

Дети были в возрасте от 6 до 8 лет и от 11 до 14 лет. Археологи считают, что они были принесены в жертву древней цивилизацией Чиму.

Вместе с детьми также были обнаружены останки 30 молодых лам.

Предположительно, дети убиты в рамках ритуала, чтобы предотвратить разрушительные дожди и наводнения, которые опустошили регион около 600 лет назад, пишет   со ссылкой на .







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить