В Перу археологи нашли массовое захоронение — скелеты 56 детей

Дети были в возрасте от 6 до 8 лет и от 11 до 14 лет. Археологи считают, что они были принесены в жертву древней цивилизацией Чиму.

Вместе с детьми также были обнаружены останки 30 молодых лам.

Предположительно, дети убиты в рамках ритуала, чтобы предотвратить разрушительные дожди и наводнения, которые опустошили регион около 600 лет назад, пишет со ссылкой на .















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