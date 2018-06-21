Популярный российский журналист и блогер Юрий Дудь заявил, что «русские и украинцы — братья навек».

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав сделанное в Москве фото с парнем в футболке, на которой было изображено рукопожатие России и Украины.

«Просто человек в футболке на улицах Москвы. Понимаю, как много между нами сложного, но все равно напомню: русские и украинцы — братья навек», — написал он.

Данный пост разозлил пользователей сети, которые напомнили ему о преступлениях России против Украины: «Братья, это когда аннексия Крыма? А «много сложного» — это свыше десяти тысяч людей убитых на Донбассе?», «Много сложного» — это украденный Крым и 10 тысяч смертей от ваших рук. Никогда мы не будем братьями», «Братья, которые воткнули нож в спину», «Ага, особенно, когда от рук «братьев» умирают пацаны с которыми играл в футбол в школе».

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