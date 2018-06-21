В городе Кощице в Словакии задержали украинца, который разыскивался по подозрению в терроризме на территории своей страны. Об этом сообщил представитель словацкой прокуратуры, передает noviny.sk .

Мужчину задержали по запросу Киева по линии Интерпола. Его подозревают в нанесении умышленного вреда здоровью, угрозе убийства, незаконном удержании заложников, бандитизме и терроризме.

Отмечается, что украинец проживал последние два года в Словакии, у него был венгерский паспорт на подставное имя. В Кошице мужчина жил неподалеку полицейского участка.

Окружной суд Кошице должен принять решение выдаче мужчины Украине в течение 48 часов.

Как сообщал svodka.net ранее, шесть человек стали организаторами межрегиональной сети выездных борделей , действующих на территории Киева и области, а еще Днепропетровской и Харьковской области Украины.

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