Желание забежать куда подальше не покидает вас всю вторую половину
рабочей недели? Отличное решение – взять отпуск и рвануть на один
из шикарнейших фестов, которые в огромном количестве проводятся в
Украине. Море музыки, положительных эмоций и врезающихся в память
моментов уже ждут вас! В этом году в Украине проводится море
интереснейших фестивалей. Постарайтесь побывать хотя бы на одном из
них – уверяем, впечатлений вам точно хватит до следующего года.
Фото: pixabay.com Atlas Weekend4–8 июля 2018Масштабнейший
фестиваль на всем востоке Европы. Здесь столько качественной музыки
и веселья, что вы точно забудете обо всех своих проблемах.В 2017-м
все восемь сцен были заняты более чем двумя сотнями шикарнейших
исполнителей. В этом же году организаторы планируют раскачать
публику еще сильнее – на фест приезжают The Chemical Brothers,
Placebo, SKILLET, Epica, Martin Garrix и еще куча не менее взрывных
артистов.Кстати, фестиваль в 2018 решил ввести возможность получить
что-то вроде “вип-возможностей” на своей территории. Вместе с
"Ощадбанком" была выпущена карта, позволяющая комфортно чувствовать
себя в процессе только праздника: отдельный проход по Fastline,
бесконтактная оплата на территории праздника, скидки, бесплатный
проезд в киевском метро во время проведения фестиваля – набор
преимуществ, которые позволят оторваться на мероприятии по
полной!Купить
билеты: https://kontramarka.ua/ru/atlas-weekend-44985.htmlUPark
Festival25–26 июля 2018 Не желаете далеко забираться от
столицы? А как насчет двух дней настоящего отрыва в самом центре
Киева?Фестиваль за недолгий срок существования успел обзавестись
огромным списком почетных гостей, выступавших на его территории. В
2018 же лайнап расширился до небывалых размеров, следовательно
здесь можно будет послушать: Massive Attack, Gorillaz, Young
Fathers, Kaleo.Мероприятие пройдет на стадионе “Динамо” им. В.
Лобановского, так что добираться вам будет удобно. Спешите, билетов
осталось не так много!
Больше интересных и необычных фестивалей можно посмотреть в
соответствующем разделе на Kontramarka.ua.Рекомендую Twitter G+
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