Желание забежать куда подальше не покидает вас всю вторую половину рабочей недели? Отличное решение – взять отпуск и рвануть на один из шикарнейших фестов, которые в огромном количестве проводятся в Украине. Море музыки, положительных эмоций и врезающихся в память моментов уже ждут вас! В этом году в Украине проводится море интереснейших фестивалей. Постарайтесь побывать хотя бы на одном из них – уверяем, впечатлений вам точно хватит до следующего года. Фото: pixabay.com Atlas Weekend4–8 июля 2018 Масштабнейший фестиваль на всем востоке Европы. Здесь столько качественной музыки и веселья, что вы точно забудете обо всех своих проблемах.В 2017-м все восемь сцен были заняты более чем двумя сотнями шикарнейших исполнителей. В этом же году организаторы планируют раскачать публику еще сильнее – на фест приезжают The Chemical Brothers, Placebo, SKILLET, Epica, Martin Garrix и еще куча не менее взрывных артистов.Кстати, фестиваль в 2018 решил ввести возможность получить что-то вроде “вип-возможностей” на своей территории. Вместе с "Ощадбанком" была выпущена карта, позволяющая комфортно чувствовать себя в процессе только праздника: отдельный проход по Fastline, бесконтактная оплата на территории праздника, скидки, бесплатный проезд в киевском метро во время проведения фестиваля – набор преимуществ, которые позволят оторваться на мероприятии по полной!Купить билеты: https://kontramarka.ua/ru/atlas-weekend-44985.htmlUPark Festival25–26 июля 2018 Не желаете далеко забираться от столицы? А как насчет двух дней настоящего отрыва в самом центре Киева?Фестиваль за недолгий срок существования успел обзавестись огромным списком почетных гостей, выступавших на его территории. В 2018 же лайнап расширился до небывалых размеров, следовательно здесь можно будет послушать: Massive Attack, Gorillaz, Young Fathers, Kaleo.Мероприятие пройдет на стадионе “Динамо” им. В. Лобановского, так что добираться вам будет удобно. Спешите, билетов осталось не так много! Купить билеты: https://kontramarka.ua/ru/upark-festival--gorillaz-44578.html Больше интересных и необычных фестивалей можно посмотреть в соответствующем разделе на Kontramarka.ua.Рекомендую Twitter G+ E-mail: var orl_l1 = 'Выделите некорректный текст мышкой'; var orl_l2 = 'Орфографическая ошибка в тексте'; var orl_l3 = 'Послать сообщение об ошибке автору?Ваш браузер останется на той же странице.'; var orl_l4 = 'Комментарий для автора необязательно'; var orl_l5 = 'Отправить'; var orl_l6 = 'Отмена'; var orl_l7 = 'Спасибо'; Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter КОММЕНТАРИИ: Присоединитесь к клубу читателей "ГОРДОН", чтобы комментировать coreola.addfunc('updatecommentsbar', function(){ if(!coreola.userid || coreola.userid <= 0){ $('#join_comments').show();} if(coreola.userid && coreola.userid > 0){ $('#user_yes_comm').text(decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))); u_str = ''; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } }); Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Осталось символов: 1000 Опубликовать Осталось символов: 1000 Опубликовать Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '251693'; comments.start(); Обсудить эту тему во "ВКонтакте"

