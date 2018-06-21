В Киеве ограбили главу офиса Совета Европы Из сумки дипломата украли несколько тысяч долларов наличными В Киеве ограбили главу офиса Совета Европы в Украине Мортена Энберга. Фото: reuters.com Факт кражи подтвердили в пресс-службе Национальной полиции в среду, 20 июня, пишет "Украинская правда". "В полицию с заявлением о краже денежных средств обратился гражданин Швеции. Открыто уголовное производство по статье 185 ("Кража") Уголовного кодекса" , - сообщил представитель Нацполиции Ярослав Тракало. Имя пострадавшего в полиции не называют. По данным источника "Украинской правды" в правоохранительных органах, это - глава офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг. По информации издания "Страна", ограбление произошло в столичном ресторане: из сумки дипломата украли 3400 долларов США наличными. Напомним, колумбийского певца, приехавшего на ЧМ-2018, ограбили в Москве на $ 800 000. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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