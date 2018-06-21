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В Киеве ограбили главу офиса Совета Европы
21.06.2018 09:39
В Киеве ограбили главу офиса Совета Европы
Из сумки дипломата украли несколько тысяч долларов наличными
В Киеве ограбили главу офиса Совета Европы в Украине Мортена Энберга.
В Киеве ограбили главу офиса Совета Европы Фото: reuters.com

Факт кражи подтвердили в пресс-службе Национальной полиции в среду, 20 июня, пишет "Украинская правда".

"В полицию с заявлением о краже денежных средств обратился гражданин Швеции. Открыто уголовное производство по статье 185 ("Кража") Уголовного кодекса" , - сообщил представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

Имя пострадавшего в полиции не называют.

По данным источника "Украинской правды" в правоохранительных органах, это - глава офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг.

По информации издания "Страна", ограбление произошло в столичном ресторане: из сумки дипломата украли 3400 долларов США наличными.

Напомним, колумбийского певца, приехавшего на ЧМ-2018, ограбили в Москве на $ 800 000.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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