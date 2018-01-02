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КГГА выделила 104,9 млн грн на реконструкцию школы в Подольском районе Киева
02.01.2018 11:38

КГГА выделила 104,9 млн грн на реконструкцию школы в Подольском районе Киева

КГГА выделила 104,9 млн грн на реконструкцию школы в Подольском районе Киева

Киевская городская государственная власть (КГГА) утвердила проект реконструкции специализированной школы №114 в Подольском районе Киева стоимостью 104,9 млн грн.

Согласно распоряжению КГГА от 27 декабря 2017 года, стоимость строительных работ в реконструкции школы составит 67,7 млн грн, обновление оборудования и мебели — 14,5 млн грн, другие расходы — 22,7 млн грн.

Срок реконструкции школы определен в 14 месяцев.

Общая площадь школы составляет 6 тыс. кв. м, учреждение рассчитано на 480 учеников.

Согласно сообщению пресс-службы КГГА, заказчиком работ выступает КП "Спецжилфонд".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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