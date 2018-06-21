Парламент Грузии выразил доверие составу правительства и
правительственной программе "Свобода, быстрое развитие,
благосостояние". "За" - проголосовали 99 депутатов, "против" - 6
депутатов. Об этом сообщает со ссылкой на "Грузия Online".
Состав утвержденного правительства:
- премьер-министр Грузии - Мамука Бахтадзе;
- министр экономики и устойчивого развития - Георгий
Черкезишвили;
- министр иностранных дел - Давид Залкалиани;
- министр внутренних дел - Георгий Гахар;
- министр финансов - Николоз Гагуа;
- министр образования и науки - Михаил Чкуасели;
- министр труда, здравоохранения и социальной защиты - Давид
Сергиенко;
- министр по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных
территорий, беженцев и расселению - Созар Субари;
- министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства - Ливан
Давиташвили;
- министр регионального развития и инфраструктуры - Майя
Цкитишвили;
- министр культуры и спорта - Михаил Гиоргадзе;
- министр обороны - Ливан Изора;
- министр юстиции - Тея Цулукиани;
- министр по исполнению наказаний и пробации - Каха
Кахишвили;
- государственный министр по примирению и гражданскому
равноправию - Кетеван Цихелашвили.
Кроме того, как заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе, примерно
через три недели будет готова концепция малого правительства. В
результате структурных изменений количество министерств будет
сокращено с 14 до 11. После осуществления этих изменений,
парламенту придется снова выразить доверие правительству. На этом
этапе уже известно, что в составе правительства изменятся министры
финансов, экономики и иностранных дел.
Отметим, что отставка правительства связана с протестными акциями в
Грузии, которые начались в конце мая. Протестующие требуют
"восстановления справедливости" в деле об убийстве 16-летнего
подростка в декабре 2017 года.
Напомним, людей вышли 31 мая в здание Главной прокуратуры в
грузинской столице Тбилиси. Они недовольны решением суда по
убийству 16-летних подростков Левана Дадунашвили и Давида Саралидзе
в центре города 1 декабря 2017.
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