Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предполагает, что незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова кормят принудительно, поскольку достоверной информации о его состоянии здоровья нет.

Об этом она сообщила в комментарии УНИАН.

«Достоверной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова мы не имеем. Учитывая заявления Уполномоченного РФ Татьяны Москальковой, есть основания предполагать, что Олега кормят принудительно. Прием пищи против собственной воли является жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением и запрещен международным законодательством», — сказала Денисова.

Она сообщила, что обратилась к заместителю министра юстиции Украины Ивану Орешникову с просьбой подать заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав гражданина Украины Олега Сенцова, заключенного Российской Федерацией по политическим мотивам.

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