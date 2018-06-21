Утро начинается не с кофе. Утро начинается с мысли: "Нужно было лечь пораньше".

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- Опишите кратко ваш отпуск.

- Вжик!

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- Хорошо, что сегодня пятница! Можно нормально посидеть, отдохнуть.

- Сегодня четверг.

- Я уже настроился.

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- Все продают, воздухом только не торгуют.

- Зря вы так думаете. Просто шарик стоит 10 гривен, а надутый -15.

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Моя любимая поза: я снизу, одеялко сверху...

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Реалии жизни меняются. Лет 10 назад никто и представить не мог, для чего в туалете может понадобиться розетка.

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- Розочка, шо имею тебе сказать, ты, конечно, сегодня произвела восторг на пляже, но… Стринги таки надо надевать узкой полоской назад!

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И мужчины и женщины ходят в спортзал ради одного - чтобы получить идеальное женское тело.

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Жадная гусеница запуталась в яблоке и укусила себя за жопу.

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Бежала за маршруткой, споткнулась, упала в лужу.

Мимо проходил мужчина:

- Думаешь, вплавь быстрее?

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