|Анекдоты дня 21 июня
|21.06.2018 10:00
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Утро начинается не с кофе. Утро начинается с мысли: "Нужно было лечь пораньше".
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- Опишите кратко ваш отпуск.
- Вжик!
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- Хорошо, что сегодня пятница! Можно нормально посидеть, отдохнуть.
- Сегодня четверг.
- Я уже настроился.
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- Все продают, воздухом только не торгуют.
- Зря вы так думаете. Просто шарик стоит 10 гривен, а надутый -15.
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Моя любимая поза: я снизу, одеялко сверху...
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Реалии жизни меняются. Лет 10 назад никто и представить не мог, для чего в туалете может понадобиться розетка.
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- Розочка, шо имею тебе сказать, ты, конечно, сегодня произвела восторг на пляже, но… Стринги таки надо надевать узкой полоской назад!
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И мужчины и женщины ходят в спортзал ради одного - чтобы получить идеальное женское тело.
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Жадная гусеница запуталась в яблоке и укусила себя за жопу.
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Бежала за маршруткой, споткнулась, упала в лужу.
Мимо проходил мужчина:
- Думаешь, вплавь быстрее?
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