Российский отстранил известного спортивного комментатора Василия Уткина от работы на чемпионате мира по футболу из-за давления со стороны руководства администрации президента России Владимира Путина.

Коллеги Уткина, знакомые с ситуацией, предполагают, что причина его отстранения – личная неприязнь одного из высокопоставленных представителей администрации, сообщает , со ссылкой на свои анонимные источники, передает

Вероятней только, речь идет о первом заместителе главы администрации президента Алексее Громове.

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