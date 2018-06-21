|Непогода в США: под воду ушел еще один штат
|21.06.2018 10:05
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Южные и центральные районы США страдают от масштабных ливней. В США жертвой стихии уже стал пожилой мужчина. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.
"Мощные ливни в среду затопили прибрежную территорию штата Техас
в районе Мексиканского залива и вызвали наводнения, погрузив в воду
машины, дома", - говорится в сообщении.
Метеорологи прогнозируют еще больше осадков к концу недели, в
частности, на юге пострадавшего штата Техас, а также в штатах
Миссисипи, Южная Дакота, Небраска, Айова и Канзас.
На северо-западе США из-за многодневного дождя переполнились
реки, которые буквально снесли дамбы.
Как сообщал вчера шторм, сопровождавшийся градом, нанес убыток в северной части американского штата Колорадо. Размер градин был от 25-центовой монеты до теннисного мяча.
Напомним, позавчера в американском штате Мичиган был объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнений, один человек погиб.
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