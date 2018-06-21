Южные и центральные районы США страдают от масштабных ливней. В США жертвой стихии уже стал пожилой мужчина. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.

"Мощные ливни в среду затопили прибрежную территорию штата Техас в районе Мексиканского залива и вызвали наводнения, погрузив в воду машины, дома", - говорится в сообщении.



На этой неделе на территории Южного Техаса выпало от 6 до 14 дюймов (15-36 см) осадков.

Метеорологи прогнозируют еще больше осадков к концу недели, в частности, на юге пострадавшего штата Техас, а также в штатах Миссисипи, Южная Дакота, Небраска, Айова и Канзас.



По состоянию на сейчас власти штата уже перекрыли городские дороги.

На северо-западе США из-за многодневного дождя переполнились реки, которые буквально снесли дамбы.

ИЗ-за чрезмерного уровня воды на дорогах в трех западных штатах образовались провалы.

Как сообщал вчера шторм, сопровождавшийся градом, нанес убыток в северной части американского штата Колорадо. Размер градин был от 25-центовой монеты до теннисного мяча.

Напомним, позавчера в американском штате Мичиган был объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнений, один человек погиб.

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