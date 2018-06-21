На трассе Харьков-Симферополь в Днепропетровской области перевернулся грузовой автомобиль, нагруженный каустической содой. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"20 июня в 23:00 в службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе Харьков-Симферополь близко поселка Варваровка Синельниковского района", - говорится в сообщении.

После прибытия на место спасатели выяснили, что грузовой автомобиль направлялся в сторону Днепра.

"Машина была нагружена мешками с каустической содой - химическим веществом, которое используется для изготовления моющих средств - общим весом 10 тонн. Вероятно не справившись с управлением, водитель автомобиля допустил опрокидывание транспортного средства на бок, в результате чего около четверти груза рассыпалось, произошел разлив дизельного топлива. Также автомобиль перекрыл собой одну полосу автодороги", - добавили в ГСЧС.

В результате происшествия никто не пострадал.

С помощью подъемного крана грузовой автомобиль подняли на колеса и убрали с дороги. Владелец фуры организовал работы по привлечению другого автомобиля и перегрузки груза к нему.

"Подразделением ГСЧС смыто разлитое горюче-смазочное вещество с проезжей части. Движение автотранспорта на пути восстановлено в полном объеме. К оказанию помощи привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - отметили в ведомстве.

Как сообщал svodka.net ранее, в среду, 20 июня, в Тернополе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей и трех маршруток.

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