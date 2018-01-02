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В Хмельницкой области задержали водителя, который сбил на переходе мать с двухлетним ребенком
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02.01.2018 11:39
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Правоохранители ждут результатов экспертизы, которая покажет,
находился ли водитель, подозреваемый в ДТП в Шепетовке, в состоянии
алкогольного опьянения. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Мать погибла на месте ДТП, ребенка доставили в
реанимацию Фото: shepetivka.com.ua 1 января автомобиль сбил на
тротуаре мать с двухлетним ребенком, женщина скончалась на
месте."Водителя задержали, и он будет отвечать перед законом. Могу
сказать, что этот мужчина одиозный – не раз ранее судим за
кражи, он довольно хорошо знаком местным работникам полиции.
Открыто производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Суд определит
наказание. Сейчас ждем результатов анализа, находился ли водитель
на момент совершения ДТП в состоянии алкогольного
опьянения", – отметила Глега.Она добавила, что пострадавший в
результате ДТП ребенок находится в реанимации местной больницы,
состояние его здоровья оценивается как тяжелое.
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