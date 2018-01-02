Правоохранители ждут результатов экспертизы, которая покажет, находился ли водитель, подозреваемый в ДТП в Шепетовке, в состоянии алкогольного опьянения. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Мать погибла на месте ДТП, ребенка доставили в реанимацию Фото: shepetivka.com.ua 1 января автомобиль сбил на тротуаре мать с двухлетним ребенком, женщина скончалась на месте."Водителя задержали, и он будет отвечать перед законом. Могу сказать, что этот мужчина одиозный – не раз ранее судим за кражи, он довольно хорошо знаком местным работникам полиции. Открыто производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Суд определит наказание. Сейчас ждем результатов анализа, находился ли водитель на момент совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения", – отметила Глега.Она добавила, что пострадавший в результате ДТП ребенок находится в реанимации местной больницы, состояние его здоровья оценивается как тяжелое. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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