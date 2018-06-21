Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру нового руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации — генерала Службы безопасности Украины Александра Куця.

Об этом в эфире 5 канала заявил прежний глава Донецкой области Павел Жебривский.

«Это уже не секрет. Вчера [20 июня] Кабмин утвердил генерала СБУ Александра Куця на должность [главы Донецкой военно-гражданской администрации]», — сказал он.

Жебривский считает, что президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время рассмотрит кандидатуру Куця и выдаст соответствующий приказ. «И тогда его будут уже представлять на Донетчине», – добавил прежний глава Донецкой ВЦА.

Стоит отметить, что 41-летний генерал-майор СБУ Александр Куць с 2015 по 2017 годы возглавлял управления спецслужбы в Донецкой области. В августе 2017 года он стал руководить вновь созданным Главным управлением Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

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