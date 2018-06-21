|Радикалы в Украине "могут подорвать честность президентских и парламентских выборов 2019 года". ООН
|21.06.2018 10:08
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В Украине нападения, совершенные праворадикальными группами, часто остаются безнаказанными. Об этом говорится в тексте доклада Мониторинговой миссии ООН по правам человека.
Отмечается, что с февраля по май текущего года зафиксирован 41 случай посягательства на свободу выражения взглядов, свободу средств массовой информации, свободу мирных собраний и объединений, а также случаи дискриминации, использования языка вражды и насилия в отношении меньшинств (в частности ЛГБТ и ромов).
В ООН требуют от украинской полиции и прокуратуры тщательно расследовать такие нападения.