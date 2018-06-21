Действиями в Азовском море президент лишь пугает Украину, и вряд ли пойдет на открытое противостояние в еще одном регионе.

Данное мнение озвучил российский оппозиционер, политолог и публицист, находящийся в политической эмиграции в , Андрей Пионтковский, передает со ссылкой на "".

"Он (Путин - ред.) показывает такую возможность, попугивает Украину. Но я не думаю, что он на это пойдет. Надеюсь, что он прекрасно понимает, во всяком случае его окружение понимает, что реакция Запада будет очень жесткой на любую дальнейшую военную эскалацию", - пояснил он.

Эксперт напомнил о грядущих президентской и парламентской предвыборных кампаниях в Украине. По его мнению, если Москва и будет планировать какие-то провокации, то они будут связаны с предвыборным периодом.

Также Пионтковский подчеркнул, что не разделяет прогнозы, что по завершении чемпионата мира по футболу Россия пойдет в наступление на Украину.

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