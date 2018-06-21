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Суд по делу о госизмене Януковича объявил перерыв до 22 июня из-за неявки свидетелей
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21.06.2018 10:10
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22 июня по делу о госизмене беглого экс-президента Украины Виктора
Януковича суд планирует допросить его бывшего охранника Сергея
Бернадского. В деле о госизмене Януковича объявлен перерыв Фото:
EPA Судья Владислав Девятко сказал, что в суд не явились
экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, экс-глава Администрации
Президента Украины Андрей Клюев, экс-министр внутренних дел Виталий
Захарченко, Александр Якименко, экс-министр обороны Павел Лебедев,
Константин Кобзарь, охранник Сергей Бернадский, прежний инструктор
вертолета AW-139 ООО "Центр Авиа" Аркадий Ярощук."Информации
об уважительности причин неявки обвиняемого и свидетелей защита
суду не предоставила", – добавил судья.Адвокат Януковича
Виталий Сердюк заявил, что обвиняемого "надлежащим образом" в суд
не вызывали."Официально сообщаю, что свидетели, которые пребывают в
РФ, в частности Азаров, Захарченко, Якименко, также не уведомлялись
судом в порядке о международной правовой помощи о времени и месте
рассмотрения дела. Газета, где размещалось объявление, не выходит
на территории РФ", – сказал Сердюк.По словам юриста, свидетели
сказали ему, что не получали повесток."Но Николай Азаров подтвердил
желание дать показания и сейчас согласовывается дата, когда он
может это сделать. Бернадский будет свидетельствовать завтра в
10.00. Кобзарь будет свидетельствовать после него", – добавил
Сердюк.Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22
февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на
Майдане, Верховная Рада признала его
самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности,
после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же
месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей
проживает в России.В Оболонском суде Киева рассматривают дело
по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три
статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная
измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны),
ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную
целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей
или иные тяжкие последствия).Суд Киева назначил судебные
дебаты в процессе по делу о госизмене Януковича на 30–31 июля.
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