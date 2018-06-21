22 июня по делу о госизмене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича суд планирует допросить его бывшего охранника Сергея Бернадского. В деле о госизмене Януковича объявлен перерыв Фото: EPA Судья Владислав Девятко сказал, что в суд не явились экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, экс-глава Администрации Президента Украины Андрей Клюев, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, Александр Якименко, экс-министр обороны Павел Лебедев, Константин Кобзарь, охранник Сергей Бернадский, прежний инструктор вертолета AW-139 ООО "Центр Авиа" Аркадий Ярощук."Информации об уважительности причин неявки обвиняемого и свидетелей защита суду не предоставила", – добавил судья.Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что обвиняемого "надлежащим образом" в суд не вызывали."Официально сообщаю, что свидетели, которые пребывают в РФ, в частности Азаров, Захарченко, Якименко, также не уведомлялись судом в порядке о международной правовой помощи о времени и месте рассмотрения дела. Газета, где размещалось объявление, не выходит на территории РФ", – сказал Сердюк.По словам юриста, свидетели сказали ему, что не получали повесток."Но Николай Азаров подтвердил желание дать показания и сейчас согласовывается дата, когда он может это сделать. Бернадский будет свидетельствовать завтра в 10.00. Кобзарь будет свидетельствовать после него", – добавил Сердюк.Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).Суд Киева назначил судебные дебаты в процессе по делу о госизмене Януковича на 30–31 июля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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