|Стало известно, кто возглавит Донецкую область
|21.06.2018 10:14
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Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру нового руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации - генерала Службы безопасности Александра Куця. Об этом сообщил прежний глава Донецкой области Павел Жебривский.
"Это уже не секрет. Кабмин утвердил генерала СБУ Александра Куця на должность (главы Донецкой военно-гражданской администрации, - ред.) ", - заявил Жебривский.
Вместе с тем он выразил мнение, что президент Петр Порошенко в ближайшее время рассмотрит кандидатуру Куця и выдаст соответствующий приказ.
"И тогда его будут уже представлять в Донецкой области", - отметил прежний глава Донецкой ОВГА.
Стоит отметить, что 41-летний генерал-майор СБУ Александр Куц с 2015 по 2017 годы возглавлял управление спецслужбы в Донецкой области.
В августе 2017 он вновь начал руководить Главным управлением Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро Павла Жебривского, который ранее возглавлял Донецкую ОВГА.
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