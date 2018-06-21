Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру нового руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации - генерала Службы безопасности Александра Куця. Об этом сообщил прежний глава Донецкой области Павел Жебривский.

"Это уже не секрет. Кабмин утвердил генерала СБУ Александра Куця на должность (главы Донецкой военно-гражданской администрации, - ред.) ", - заявил Жебривский.

Вместе с тем он выразил мнение, что президент Петр Порошенко в ближайшее время рассмотрит кандидатуру Куця и выдаст соответствующий приказ.

"И тогда его будут уже представлять в Донецкой области", - отметил прежний глава Донецкой ОВГА.

Стоит отметить, что 41-летний генерал-майор СБУ Александр Куц с 2015 по 2017 годы возглавлял управление спецслужбы в Донецкой области.

В августе 2017 он вновь начал руководить Главным управлением Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро Павла Жебривского , который ранее возглавлял Донецкую ОВГА.

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