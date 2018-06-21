Украинская певица, Loboda, строящая карьеру в РФ, продемонстрировала формы после рождения второго ребенка. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Loboda надела облегающую одежду после родов Фото: lobodaofficial / Instagram Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram фото, на которых она запечатлена в черном облегающем комбинезоне и жакете. Goodnight Публикация от LOBODA * (@lobodaofficial) 20 Июн 2018 в 3:37 PDT О том, что у Loboda родилась вторая дочь, стало известно 24 мая.Loboda рассказала о второй беременности в марте 2018 года.По данным российского издания Super, Loboda беременна от фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.У Loboda есть семилетняя дочь Ева от предыдущих отношений с хореографом Андреем Царем.Предполагаемый отец второго ребенка Loboda Линдеманн тоже разведен. У него есть две дочери – Неле и Мария-Луиза. В 2007 году старшая дочь родила музыканту внука – Фрица Фиделя. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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