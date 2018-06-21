|Loboda показала фигуру после родов
|21.06.2018 10:15
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GoodnightПубликация от LOBODA * (@lobodaofficial) 20 Июн 2018 в 3:37 PDT
О том, что у Loboda родилась вторая дочь, стало известно 24 мая.Loboda рассказала о второй беременности в марте 2018 года.По данным российского издания Super, Loboda беременна от фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.У Loboda есть семилетняя дочь Ева от предыдущих отношений с хореографом Андреем Царем.Предполагаемый отец второго ребенка Loboda Линдеманн тоже разведен. У него есть две дочери – Неле и Мария-Луиза. В 2007 году старшая дочь родила музыканту внука – Фрица Фиделя.
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