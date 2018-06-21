Россияне опубликовали в сети ролик из европейского поезда, который вызвал бурное обсуждение в сети.

Соответствующий видеоролик был опубликован в Twitter, передает со ссылкой на .

Отмечается, что россияне взяли самые дешевые билеты на поезд из Будапешта в Прагу и показали на видео кровати, наличие кондиционера, регуляторов температуры, будильника, бесплатной воды, отдельного туалета и душа, набора личной гигиены (тапочки, зубная щетка, мыло, ушные палочки).

"В общем, загнивающий Запад это пипец", - подытожил автор видео.

- Ребята решили прокатиться на поезде в самом дешевом классе.



Кароч, это история про аборигенов из Африки которые попали в Европу. О каком рывке или вставании с колен, после только этого, можно вообще говорить? — Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS)

"История про аборигенов из Африки которые попали в Европу. О каком рывке или вставании с колен, после только этого, можно вообще говорить?", "Зато в наших поездах самые настоящие гравитационные туалеты!", "В этом поезде жить можно...", "Мой номер в Гонконге был примерно таким", "Время в пути: 6:40 часов! Россияне по семь суток едут из Воркуты на Юг, конечно это разрыв мозга для них", "Ой подумаешь, за то у нас мост, Крым и 5:0. Что съели?", - прокомментировали ролик в сети.

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