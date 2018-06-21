Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон рассказал, что иногда ему приходилось платить героям за интервью. Максимальная сумма – $10 тыс., но ради беседы с президентом РФ Владимиром Путиным журналист готов продать квартиру и заплатить в пять раз больше. | Гордон: За интервью с Путиным много, наверное, можно заплатить... Это безумно интересно Фото: Gordonua.com "За интервью с Путиным много, наверное, можно заплатить... Это безумно интересно... Если бы он дал мне два часа, я бы продал какую-то из однокомнатных квартир и 50 тысяч долларов заплатил бы", – сказал Гордон.Журналист рассказал, что иногда ему приходилось платить своим героям. "Рекордная сумма, заплаченная мною за интервью, – 10 тысяч долларов. Я не могу сказать, с кем... Это человек планетарного масштаба, великий человек", – отметил Гордон.Дважды журналист платил своим героям по $5 тыс., трижды – по $3 тыс., несколько раз – по $1 тыс."Окупаются ли эти интервью? Понимаете, когда у тебя есть цель, а человек вообще не дает интервью, ты используешь это как аргумент... Я за честь почитал приехать к [российскому актеру] Вячеславу Тихонову с тысячей долларов. Мне он очень нравился, ему хотелось помочь! Или [другим] пожилым актерам, которые не имели денег, с нищенской пенсией", – сказал Гордон.ВИДЕО Видео: Дмитрий Гордон / YouTube Гордон начал интервьюировать известных политиков, спортсменов, поэтов, писателей, художников, режиссеров, артистов, общественных деятелей в 1984 году. За это время он записал более 700 интервью. Интервью у Тихонова журналист взял в 2008 году, оно было опубликовано в газете "Бульвар Гордона".В 2009 году, после смерти Тихонова, Гордон рассказал газете "Факты", что актер долго не соглашался на беседу. "На телефонные звонки моих помощниц с просьбой о встрече он говорил, что не готов, не хочет, ему неинтересно… В общем, вежливо отказывался. В результате я позвонил ему сам! Объяснил, что пишу летопись эпохи, которую хочу оставить потомкам вместо лживых учебников истории, и Тихонов – часть этой эпохи. Сказал, что он мне очень дорог, что все будет красиво… Вячеслав Васильевич вежливо и мягко со мной поговорил, сказал (копируя медленную речь Штирлица): "Уважа-а-аемый Дмитрий Ильич! Я уже та-а-ак выгляжу, не хочу, чтобы меня таким видели… " Начал вспоминать… И вдруг говорит: "Знаете что? Если вы так хотите сделать интервью, приезжайте ко мне без видео и операторов… Поговорим просто под диктофон". И я, конечно, согласился", – сказал журналист. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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