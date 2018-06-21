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Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон рассказал, что
иногда ему приходилось платить героям за интервью. Максимальная
сумма – $10 тыс., но ради беседы с президентом РФ Владимиром
Путиным журналист готов продать квартиру и заплатить в пять раз
больше. | Гордон: За интервью с Путиным много,
наверное, можно заплатить... Это безумно интересно Фото:
Gordonua.com "За интервью с Путиным много, наверное, можно
заплатить... Это безумно интересно... Если бы он дал мне два
часа, я бы продал какую-то из однокомнатных квартир и 50 тысяч
долларов заплатил бы", – сказал Гордон.Журналист рассказал,
что иногда ему приходилось платить своим героям. "Рекордная
сумма, заплаченная мною за интервью, – 10 тысяч долларов. Я не
могу сказать, с кем... Это человек планетарного масштаба, великий
человек", – отметил Гордон.Дважды журналист платил своим
героям по $5 тыс., трижды – по $3 тыс., несколько
раз – по $1 тыс."Окупаются ли эти интервью? Понимаете,
когда у тебя есть цель, а человек вообще не дает интервью, ты
используешь это как аргумент... Я за честь почитал приехать к
[российскому актеру] Вячеславу Тихонову с тысячей долларов. Мне он
очень нравился, ему хотелось помочь! Или [другим] пожилым актерам,
которые не имели денег, с нищенской пенсией", – сказал
Гордон.ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube Гордон начал
интервьюировать известных политиков, спортсменов, поэтов,
писателей, художников, режиссеров, артистов, общественных деятелей
в 1984 году. За это время он записал более 700
интервью. Интервью у Тихонова журналист взял в 2008
году, оно было опубликовано в газете "Бульвар Гордона".В 2009 году,
после смерти Тихонова, Гордон рассказал газете "Факты", что актер
долго не соглашался на беседу. "На телефонные звонки моих
помощниц с просьбой о встрече он говорил, что не готов, не хочет,
ему неинтересно… В общем, вежливо отказывался. В результате я
позвонил ему сам! Объяснил, что пишу летопись эпохи, которую хочу
оставить потомкам вместо лживых учебников истории, и Тихонов –
часть этой эпохи. Сказал, что он мне очень дорог, что все будет
красиво… Вячеслав Васильевич вежливо и мягко со мной
поговорил, сказал (копируя медленную речь Штирлица): "Уважа-а-аемый
Дмитрий Ильич! Я уже та-а-ак выгляжу, не хочу, чтобы меня таким
видели… " Начал вспоминать… И вдруг говорит: "Знаете что? Если вы
так хотите сделать интервью, приезжайте ко мне без видео и
операторов… Поговорим просто под диктофон". И я, конечно,
согласился", – сказал журналист.
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