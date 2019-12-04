Компанию НАК Нафтогаз ждет аудиторская проверка, которую инициирует правительство. Об этом сообщил в Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко в среду, 4 декабря. Кабмин принял решение об аудите 4 декабря. "Кабмин решил провести аудиторскую проверку Нафтогаза", - написал Гончаренко. Ранее министр энергетики Алексей Оржель анонсировал смену руководства стратегических энергопредприятий Украины. В частности он сказал, что принято политическое решение о смене руководителей стратегических энергетических предприятий после увольнения главы Энергоатома Юрия Недашковского. Позже министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов опроверг эту информацию. По его словам, украинское правительство в ближайшее время не намерено менять руководство Нафтогаза. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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