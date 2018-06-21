В Румынии около 5 тысяч человек протестовали на площади Виктория в Бухаресте против поправок к уголовно-процессуальному кодексу, есть задержанные, передает со ссылкой на RomaniaTV.

Сообщается, что люди заблокировали движение, также происходили стычки между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами, после того как часть из них прорвала кордон силовиков и села на асфальт.

Известно, что 8 человек были задержаны жандармами и доставлены в участок. По данным румынских СМИ, между задержанных был и немецкий журналист Пол Вагнер.

Люди начали расходится после 23:00.

Отметим, что протесты проходили и в других городах Румынии.

Проект закона о попровках к уголовно-процессуальному кожексу, предложенный коалицией PSD-ALDE-UDMR, был принят в понедельник вечером палатой депутатов после нескольких часов дебатов. Политические силы PNL и USR объявили, что обжалуют закон в конституционном суде страны.

Напомним, в Румынии 500 прокуроров обратились к конституционному суду в поддержку антикоррупционного прокурора.

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