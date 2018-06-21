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Прокурор Кравченко: Защита Януковича более полугода не может обеспечить допрос своих свидетелей
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21.06.2018 10:28
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Сторона обвинения по делу о госизмене беглого экс-президента
Украины Виктора Януковича готова к судебным дебатам, отметил
прокурор Руслан Кравченко. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Кравченко: Защита Януковича вновь не готова к
судебному заседанию Фото: gp.gov.ua "Защита вновь не готова к
судебному заседанию, не обеспечила участие своих свидетелей. Уже
более полугода она не способна обеспечить их допрос", – сказал
Кравченко.Он отметил, что сторона обвинения почти два месяца готова
к судебным дебатам.Янукович был избран президентом Украины в 2010
году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на
Майдане, Верховная Рада признала его
самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности,
после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же
месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей
проживает в России.В Оболонском суде Киева рассматривают дело
по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три
статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная
измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны),
ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную
целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей
или иные тяжкие последствия).Суд Киева назначил судебные
дебаты в процессе по делу о госизмене Януковича на 30–31
июля.Сегодня суд объявил перерыв до 22 июня из-за неявки свидетелей
стороны защиты.
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