Сторона обвинения по делу о госизмене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича готова к судебным дебатам, отметил прокурор Руслан Кравченко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кравченко: Защита Януковича вновь не готова к судебному заседанию Фото: gp.gov.ua "Защита вновь не готова к судебному заседанию, не обеспечила участие своих свидетелей. Уже более полугода она не способна обеспечить их допрос", – сказал Кравченко.Он отметил, что сторона обвинения почти два месяца готова к судебным дебатам.Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).Суд Киева назначил судебные дебаты в процессе по делу о госизмене Януковича на 30–31 июля.Сегодня суд объявил перерыв до 22 июня из-за неявки свидетелей стороны защиты. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украины януковича госизмене готова свидетелей Теги: политика