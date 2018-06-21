Известный певец Энрике Иглесиас в интервью журналу HOLA! рассказал о супруге Анне Курниковой и о том, как рождение близнецов изменило его жизнь.

"Это невероятно! Многие люди спрашивают меня, как мы справляемся с двумя детьми, если и с одним бывает трудно. Я отвечаю: Анна - настоящий супергерой, это все она", - признался исполнитель.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, каким отцом Энрике хотел бы быть, певец ответил, что самое главное для него - это здоровье и благополучие его малышей Николаса и Люси.

"Прежде только, я хочу быть хорошим отцом и воспитывать их с достоинством. Для меня важно, чтобы они были здоровыми и наслаждались жизнью", - подчеркнул Иглесиас.

Как сообщал svodka.net ранее, певец Энрике Иглесиас и его девушка Анна Курникова впервые стали родителями , у них родилась двойня. Дети получили имена Николас и Люси.

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