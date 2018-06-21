Еще две сотрудницы городского совета Харькова были госпитализированы в результате столкновений в городском совете. Об этом сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook, передает .

"Сегодня госпитализированы две сотрудницы городского совета. У обеих женщин - проблемы с дыхательными путями после визита господ с газовыми баллончиками и дымовыми шашками. Еще несколько сотрудников отпросились на сегодня в связи с плохим самочувствием", - говорится в сообщении.

Сидоренко отметил, что вчера от сотрудников мэрии в частности были поданы заявления в полицию.

"Девять портретов градоначальников прошлых лет уничтожены полностью. У Руденко (заместитель мэра Харькова Андрей Руденко, - ред.) - таки сломан палец на руке, на него наложен гипс", - отметил Сидоренко.

Напомним, вчера внутри и около здания городского совета Харькова распылили газ и бросали дымовые шашки. Произошли столкновения. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. В результате столкновений пострадали два человека. В Управлении СБУ в Харьковской области заявили, что не причастны к столкновениям, которые произошли в горсовете Харькова.

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