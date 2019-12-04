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Пожар в Одессе: появилась информация о первых жертвах
04.12.2019 15:22
В результате пожара в Одессе погибли два человека
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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