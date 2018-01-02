Задержанный на взятке директор Института агроэкологии арестован на 2 месяца с альтернативой залога

Директору Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук Украины, экс-председателю Львовского областного совета Оресту Фурдычко, задержанному ранее по подозрению в вымогательстве взятки, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой залога в 3 млн грн.

Как сообщается на сайте НАБУ, директор одного из научно-исследовательских учреждений, имя которого не называется, был задержан вместе с соучастником, которому, в свою очередь, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 1 млн грн.

По данным НАБУ, задержанные вымогали неправомерную выгоду в размере $500 тыс для якобы передачи руководству Национальной академии аграрных наук Украины "за беспрепятственное выполнение договора о совместной деятельности между указанным научно-исследовательским учреждением и субъектом ведения хозяйства".

31 декабря задержанные накануне были извещены о подозрении в совершении преступлений по ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения уполномоченным на выполнение функций государства лицом, совмещенное с вымогательством, совершенное по предварительному сговору организованной группой или преступной организацией). "В то же время напоминаем, что в соответствии с ч.1 ст.62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока ее вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 65-летний О.Фурдычко был задержан 30 декабря в его служебном кабинете в Институте агроэкологии и природопользования НААН в Киеве во время получения части неправомерной выгоды в размере $300 тыс от частного предпринимателя.

О.Фурдычко с начала 90-х возглавлял лесную отрасль Львовской области и именно с его именем пресса связывала масштабные злоупотребления в этой области.

В 1990-1997 гг. был депутатом Львовского облсовета, а в 1997-1998 гг. – председателем Львовского облсовета. В 1998-2002 годах – народный депутат Украины, позже работал на руководящих должностях в Госкомитете лесного хозяйства Украины и в министерстве охраны окружающей среды.