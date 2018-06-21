Экс-боевик незаконного вооруженного формирования "ЛНР" рассказал о
присутствии российских военных на временно оккупированных
территориях Донбасса, сообщили в пресс-центре Службы безопасности
Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
| Экс-боевик рассказал, что основным мотивом вступления в
бандформирования для большинства является материальная польза Фото:
Служба безпеки України / Facebook "Оперативники спецслужбы
установили, что харьковчанин в апреле 2017 года присоединился к
незаконному вооруженному формированию боевиков. Он проходил
"службу" в одном из террористических батальонов на территории
временно оккупированного Алчевска в должности механика-водителя
БМП. Злоумышленник в составе незаконного вооруженного формирования
принимал участие в противостоянии возле линии
разграничения", – сообщили в пресс-службе.В СБУ отметили, что
в июне 2018 года боевик решил покинуть ряды "ЛНР" из-за давления со
стороны террористов и вернуться в Харьковскую область, где его и
задержали правоохранители. Экс-боевик дал показания о
присутствии российских военных на временно оккупированных
территориях. Он рассказал, что российские войска размещаются в
так называемом "втором эшелоне" от линии столкновения и оказывают
огневую поддержку из тяжелого вооружения по позициях украинских
военных. Кроме того, российские офицеры выполняют функции
"наблюдателей" за деятельностью вооруженных подразделений
террористов.Также он сообщил, что основным мотивом вступления в
бандформирования для большинства является материальная польза. Но
незаконные вооруженные подразделения укомплектованы лишь на 50%, а
вожаками являются лица с уголовным прошлым. Материальные ресурсы и
боеприпасы разворовываются.Открыто уголовное производство по
признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.110 Уголовного
кодекса Украины (посягательство на территориальную
целостность).Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.видео
Видео: Служба безпеки України / Youtube