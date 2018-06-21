Экс-боевик незаконного вооруженного формирования "ЛНР" рассказал о присутствии российских военных на временно оккупированных территориях Донбасса, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Экс-боевик рассказал, что основным мотивом вступления в бандформирования для большинства является материальная польза Фото: Служба безпеки України / Facebook "Оперативники спецслужбы установили, что харьковчанин в апреле 2017 года присоединился к незаконному вооруженному формированию боевиков. Он проходил "службу" в одном из террористических батальонов на территории временно оккупированного Алчевска в должности механика-водителя БМП. Злоумышленник в составе незаконного вооруженного формирования принимал участие в противостоянии возле линии разграничения", – сообщили в пресс-службе.В СБУ отметили, что в июне 2018 года боевик решил покинуть ряды "ЛНР" из-за давления со стороны террористов и вернуться в Харьковскую область, где его и задержали правоохранители. Экс-боевик дал показания о присутствии российских военных на временно оккупированных территориях. Он рассказал, что российские войска размещаются в так называемом "втором эшелоне" от линии столкновения и оказывают огневую поддержку из тяжелого вооружения по позициях украинских военных. Кроме того, российские офицеры выполняют функции "наблюдателей" за деятельностью вооруженных подразделений террористов.Также он сообщил, что основным мотивом вступления в бандформирования для большинства является материальная польза. Но незаконные вооруженные подразделения укомплектованы лишь на 50%, а вожаками являются лица с уголовным прошлым. Материальные ресурсы и боеприпасы разворовываются.Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность).Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.видео Видео: Служба безпеки України / Youtube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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