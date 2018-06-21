На АЗК "БРСМ" в селе Мрия Киевской области произошел пожар. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Инцидент произошел в среду, 20 июня. На место направили пять единиц техники и 17 человек личного состава. Выяснилось, что на заправке произошел взрыв, а на заправочных колонках №5 и №6 шел дым.

Возгорание локализовали в 00:40, а в 1:00 полностью потушили.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в Новоайдарском районе Луганской области на растяжке подорвался мирный житель . Инцидент произошел между селами Трехизбенка и Лопаскино, где мирный житель получил осколочные травмы ноги из-за подрыва на установленной растяжке.

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