В словацком городе Кошице правоохранители задержали по подозрению в терроризме украинца с поддельным венгерским паспортом. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на местное издание noviny.sk.

Местный прокурор Милан Филичко сообщил журналистам, что подозреваемый задержан по запросу из киевского Интерпола. По его словам, мужчина проживал в Кошице около двух лет.

Правоохранители идентифицировали его настоящее имя как «Владимир Г».

«Мужчину разыскивали по подозрению в совершении следующих преступлений: нанесение умышленного вреда здоровью, угрозы убийства, незаконное удержание заложников, бандитизм, терроризм, набег на должностных лиц и другое», — подчеркнул прокурор.

Он также отметил, что задержанный и до сих пор, скорее только, продавал оружие террористическим группировкам.

Сейчас задержанный находится в тюрьме, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос о возможной экстрадиции в Украину.

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