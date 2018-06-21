В аннексированном Россией Крыму планируют достроить въездные ворота к Керченскому мосту, который был открыт еще 15 мая.

Как передает "", об этом сообщила "главный архитектор" Крыма Ирина Соловьева, отметив, что это была именно ее инициатива. По ее словам, пока что есть несколько вариантов, передает

"У нас построен мост. Сейчас думаем над оформлением въездных ворот в Крым. Уже есть некие проработки, которые позволят любому въезжающему понимать, что он заехал на полуостров с такой колоссальной, богатой историей", — сказала Соловьева.

Она добавила, что перед реализацией проекта планируется проведения консультаций с крымчанами.

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