Появился первый постер фильма “Дикое поле”, который снимают по мотивам романа Сергея Жадана “Ворошиловград”. Об этом сообщает со ссылкой на Facebook Госкино.

Также стала известна дата выхода ленты в украинский прокат — премьера запланирована на 8 ноября 2018 года.

Режиссером фильма является Ярослав Лодыгин, продюсером Владимир Яценко. Фильм создается по мотивам книги Сергея Жадана “Ворошиловград”, которая стала лучшим украинским романом десятилетия по версии литературной премии ВВС Украина.

В ролях: Олег Москаленко, Владимир Ямненко, Георгий Поволоцкий, Алексей Горбунов, Руслана Хазипова, Евгения Муц, Роман Халаимов, Игорь Портянко, Сергей Жадан и другие.

Напомним, на Закарпатье, в Синевирской Поляне, начались съемки фильма “Захар Беркут”. В съемках фильма примет участие большая международная актерская команда из Украины, США, Казахстана, Великобритании и Монголии.

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