Журналистка Валерия Егорова заявила, что после публикации скандального фото "началась настоящая травля и сексизм". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Егорову лишили аккредитации в Раде Фото: Валерія Єгорова / Facebook По ее словам, решение было единогласным."Маленькая победа на пути повышения статуса парламентского корреспондента – девушки, которые презирают высший законодательный орган и государственные символы, лишены аккредитации в парламенте", – отметила Кармелюк. https://www.facebook.com/karma.ir/posts/1814526495257640 Журналистки рассказали "ВВС Україна", что на заседание комитета их не приглашали.Махмуди в разговоре с ВВС назвала решение комитета "абсурдным".Егорова отметила, что это не первое скандальное фото с ней. После предыдущего случая девушку уволили с должности помощника депутата. По словам журналистки, тогда она "плакала не вставая с постели месяц". Егорова не исключает, что у нее "осталась душевная травма".Девушка пожаловалась, что после публикации последнего фото "началась настоящая травля и сексизм". Она решила в дальнейшем "быть подальше от политики".Махмуди аккредитована в Раде от газеты "Громадський вісник Києва", а Егорова – от газеты Flash on time news.14 июня Кармелюк сообщила, что журналисток лишат аккредитации. Егорову – за показанный средний палец, а Махмуди – за пост о том, что Верховная Рада должна сгореть. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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