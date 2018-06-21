Во время встречи с лидером Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ыном государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео пошутил об убийстве главы Северной Кореи. Об этом сообщает Vanity Fair .

Ким Чен Ын в ходе встречи припомнил Помпео некоторые жесткие заявления в свой адрес. Например, то, что государственный секретарь США ранее заявлял, что жители КНДР "хотели бы ухода (Ким Чен Ына)".

В свою очередь, Помпео "не дрогнул" и ответил шуткой об убийстве.

"(Бывший) глава ЦРУ пошутил, что он все еще пытается убить Ким Чен Ына, и оба засмеялись", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net ранее, руководитель Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын обязался уничтожить полигон , который использовали для испытаний двигателей ракет большой дальности.

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