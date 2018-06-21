|СМИ: Помпео пошутил об убийстве Ким Чен Ына
|21.06.2018 10:53
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Во время встречи с лидером Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ыном государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео пошутил об убийстве главы Северной Кореи. Об этом сообщает Vanity Fair.
Ким Чен Ын в ходе встречи припомнил Помпео некоторые жесткие заявления в свой адрес. Например, то, что государственный секретарь США ранее заявлял, что жители КНДР "хотели бы ухода (Ким Чен Ына)".
В свою очередь, Помпео "не дрогнул" и ответил шуткой об убийстве.
"(Бывший) глава ЦРУ пошутил, что он все еще пытается убить Ким Чен Ына, и оба засмеялись", - говорится в сообщении.
Как сообщал svodka.net ранее, руководитель Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын обязался уничтожить полигон, который использовали для испытаний двигателей ракет большой дальности.
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