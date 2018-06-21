В Украине разрабатывается новая современная военная техника: от крылатых ракет до боевых вертолетов и радиолокационных систем слежения.

Журналисты выясняли, чем в ближайшее время может пополниться украинская армия, пишет издание Обозреватель.

Ракетный проект «Нептун»

Новая крылатая ракета водотонажностью до 5 тысяч тонн предназначена для поражения наземных и морских целей на дальности от 300 до 500 километров. Боевая часть ракеты — осколочно-фугасная. За счет оснащения различными типами головок самонаведения может поражать различные типы целей.

Ракета будет иметь три модификации: корабельного, наземного и воздушного базирования. «Нептун» будет размещаться в транспортно-пусковых контейнерах. Длина ракеты с ускорителем составляет 5 метров.

Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ольха»

Уникальна тем, что один ее залп — это 12 высокоточных попаданий (точность до нескольких метров) в условном круге радиусом 1 км на дальности до 70 км. Пуск пакета из 12 ракет осуществляется за 48 секунд, при этом в залпе каждая ракета наводится на свою индивидуальную цель.

Вес самой ракеты — около 800 кг, системы управления — 50, двигательной части — около 500 кг. Боеголовка унифицирована, и могут быть установлены осколочно-фугасный, кассетный или термобарический заряды весом до 250 кг. В зависимости от задач может применяться для поражения как наземных целей, так и надводных целей.

Первые серийные реактивные системы поступят в ВСУ до конца 2018 года. Все комплектующие — украинские.

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Печора»

Сможет поражать цель на дальности до 50 км, для чего разработана активная головка самонаведения.

Дальняя граница зоны поражения комплекса составляет более 40 км, а максимальная высота зоны поражения — 25 км.

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Предназначена для борьбы с современными и перспективными средствами воздушного нападения в условиях сложной помеховой обстановки. Она обеспечивает эффективное уничтожение низколетящих и малоразмерных целей в условиях влияния всех видов радиопомех.

Ударный вертолет Combat

Предназначен для уничтожения танков и летательных аппаратов противника.

Оснащен двигателем Rotax-914, который позволяет набирать скорость до 200 км/ч. Этот военный вертолет может быть оснащен противотанковыми ракетами Barrier-V с лазерным наведением или другим противотанковым ракетным вооружением.

Кроме того, Combat может быть оснащен ракетами «Стрела-2» или «Игла» для уничтожения летательных аппаратов противника, а также пулеметом ПКТ. Особенностью вертолета стал специальный комплекс наблюдения из инфракрасных камер, которые могут быть использованы для наведения. Combat был разработан украинским КБ «Вертикаль».

Радиолокационная станция (РЛС) «Малахит»

Способен автоматически передавать данные и определять радиальную скорость воздушных целей. «Малахит» обеспечивает выдачу более точного целеуказания наземным средствам поражения воздушных целей, а также наведение истребительной авиации на самолеты противника. Кроме того, эта станция имеет улучшенную защищенность от радиоэлектронных помех.

Он уже производится серийно и поставляется в зону боевых действий.