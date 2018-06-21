В жизни обязательно настанет момент, когда нужно решать вопрос размещения вещей. Наиболее эффективный способ — шкаф-купе. В этом тексте мы расскажем, как выбрать шкаф-купе, из чего он складывается, где его установить и на что обратить внимание.

Какой материал выбрать

Основные материалы — это ДСП и МДФ, из которых делают почти всю мебель нижнего и среднего ценового диапазона, а также натуральное дерево, применяемое в самых дорогих предметах интерьера. Сейчас расскажем перечисленных материалах для шкафа-купе подробнее:

ДСП (дерево-стружечная плита) — самый распространенный вариант, что изготавливается из крупной стружки дерева, она склеивается синтетической смолой. Из этого делают плиты, иногда покрывают их тонким внешним слоем, который и придает внешний вид готовому изделию, это называется ламинированный ДСП (ЛДСП). У плит шероховатая и часто неровная поверхность, а на срезе могут просматриваться крупные куски стружки. Вкручивание сюда шурупов может стать проблемой. В самых запущенных случаях может испускать неприятный запах. Шкаф-купе из ДСП — не самый предпочтительный, но самый дешевый вариант. Плиты относительно легкие, и толщина ДСП для шкафа купе должна составлять не менее 10 мм, лучше 16-18 мм.



МДФ (мелкодисперсная фракция) — более экологичный материал, плиты из которого делаются из мелких древесных опилок. Поверхность МДФ более гладкая, однородная и ровная. В шкафы-купе из МДФ удобнее закручивать шурупы.



Натуральное дерево наиболее предпочтительный материал для роскошных интерьеров. Но стоимость — ограничивающий фактор, который мешает порекомендовать его.

Шкаф-купе. Размеры

Сначала нужно определиться с местом установки, хорошо, если в вашем доме есть удобные ниши, куда встроить гардероб. Так он гармонично вольется в интерьер помещения и позволит отказаться от внешнего каркаса.

Если такой возможности нет, тогда нужно смотреть на корпусный или угловой шкаф купе. Размеры таких «чуланов» могут быть любыми, но неплохо руководствоваться правилом: больше — лучше. Для удобства можно заказать замер шкафа непосредственно в магазине, даже если это онлайн-магазин fayni-mebli.com/шкафы-купе.html Оцените количество своих вещей, и умножьте на два, такая мебель покупается на долгие годы, а люди склонны к «коллекционированию». Впрочем, для большинства будет довольно стандартных размеров шкафа-купе.

Двери и профиль

Система раздвижных дверей для шкафа купе состоит из стальной или алюминиевой рамки дверей и направляющих, по которым двери будут двигаться. Материал, из которого сделана эта рамка называется профиль для дверей шкафа-купе.

Виды дверей для шкафа-купе:

Подвесные. Самые простые и недорогие двери. Сверху дверей находятся ролики, а в нижней части — направляющие уголки. Со временем, в таком конструкции может что-то сместиться и двери начнут ездить хуже или заклинят.

Нижнеопорные, тут обратная схема, нагрузка припадает на нижние ролики и на них опирается дверь. Более надежная конструкция.

Количество дверей зависит от размеров шифонера, но обычно их две или три. Двери могут выглядеть так, как пожелает покупатель: декоративные накладки, зеркала разного размера, также можно их украсить рисунками или фотопечатью на дверях шкафа-купе. Тут все разнообразно и довольно свободно.

Внутреннее наполнение

Свобода - одно из главных преимуществ этого типа мебели. Внутреннее наполнение не имеет стандартных схем, и можно исходить из своих требований и пожеланий. Покупателю предложат несколько вариантов внутреннего наполнения шкафов-купе — стандартных схем расположения полок, штанг для вешалок, выдвижных полочек, емкостей для хранения сезонных вещей, из которых можно выбрать наиболее полюбившийся или попросить сделать так, как нужно именно ему.

Внутри есть три-четыре уровня по высоте:

На нижнем удобно хранить обувь и другие вещи, которые не желательно смешивать с чем-то еще.



Средний уровень для наиболее часто используемых предметов в доме. Все перед вами и будет удобно стоять перед нишей и рассматривать внутренности (например — выбирать одежду).

На уровне глаз удобно хранить аксессуары и мелкие предметы.

А на самый верх отправляют те предметы, которые пригодятся еще не скоро, например, зимние одеяла летом.

Какие варианты цвета можно выбрать

Цвета шкафов-купе должны соответствовать интерьеру. Смысл в том, что он должен быть незаметным, но при этом с огромной функциональностью. Впрочем, ограничивать фантазию не будем, выбирайте милый сердцу вариант.

Где можно установить шкаф-купе

Как и в плане цвета, такой шкаф можно установить в любой части квартиры или дома, и везде он может быть по-своему полезен. Рассмотрим наиболее распространенные варианты:

Прихожая. Тут удобно хранить верхнюю одежду и обувь, которая надевается непосредственно перед выходом из дома. Отпадет необходимость носить ботинки и куртки по квартире до шкафа.

В спальне благодаря купе можно спрятать все лишнее, чтобы ничего не отвлекало и не мешало отдыхать.

Шкаф в гостиной может стать украшением комнаты и наделить ее дополнительной функциональностью. Можно оставить несколько частей открытыми и использовать как удобную полку, или поставить туда приятные мелочи, которыми можно будет бахвалиться перед друзьями.

Детская комната — это отдельный мир. Разрешите своему чаду самостоятельно организовать внутреннее пространство, ограничившись советами.

Кабинет — это рабочее пространство, в шкаф можно поставить даже стол и тогда все необходимое будет рядом и под рукой.

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